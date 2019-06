Ce spun astrele azi, 29 iunie

Berbec

Veti fi foarte usor de provocat, pe fondul unei agitatii vizibile pe tot parcursul zilei de astazi; una din solutii ar fi sa evitati cofeina, deoarece aceasta ar putea inrautati situatia. Veti reusi sa va petreceti dimineata impreuna cu cei dragi, ceea ce ar putea sa influenteze pozitiv restul zilei. Nu sunteti responsabili pentru relatiile din grupul de prieteni; uneori, acestea se pot destrama de la sine. Asteptati-va la mai multe responsabilitati la locul de munca, insa nu va lasati intimdati de acestea! Este ocazia perfecte pentru a le arata celor din jur ca sunteti capabili sa conduceti propria echipa si sa aduceti idei inovative in companie.



Taur

Desi sunteti pregatiti sa va arati vulnerabilitatea fata de prieteni pentru a imbunatati relatia si increderea dintre voi, s-ar putea ca acestia sa nu fie de aceeasi parere! Testati mereu apele inainte de a lua o decizie pe plan interpersonal. Ar trebui sa cautati un alt mod prin care va puteti relaxa, cum ar fi un nou hobby sau un sport lejer pe care il puteti practica in aer liber. S-ar putea ca partenerul sa va ascunda o decizie importanta, cel mai probabil din teama pentru o reactie negativa. Daca va aratati intelegatori, acesta va fi sincer cu voi si veti reusi ii oferiti un sfat.



Gemeni

Veti fi deschisi noilor oportunitati astazi, in special la locul de munca; fiti cu ochii pe orice propunere care ar putea sa va ajute in demonstrarea aptitudinilor si veti reusi sa impresionati. S-ar putea sa suferiti de migrene sau dureri de spate astazi, insa acestea vor putea fi tratate cu medicamente si odihna la timpul potrivit. Lasati instinctele sa va ghideze in relatiile cu cei dragi si veti observa cum acestia va cauta compania tot mai des. Este o zi excelenta pentru a demara un proiect personal, cum ar fi renovarea locuintei. Tineti insa cont de bugeti si nu va aruncati asupra unor cheltuieli pe care nu le puteti justifica!



Rac

S-ar putea ca in aceasta perioada sa va simtiti complesiti de responsabilitatile de la locul de munca, astfel incat sa resimtiti un nivel de stres semnificativ crescut. Nu ii lasati pe cei dragi sa creada ca nu le apreciati prezenta! Incercati sa fiti mai sinceri in legatura cu sentimentele voastre. S-ar putea sa va simtiti slabiti si sa suferiti de cap, insa acest lucru s-ar putea datora timpului petrecut in casa sau la birou, departe de soare si aer curat! Bugetul a fost echilibrat in ultima perioada, asa ca va permiteti sa planuiti o vacanta de un weekend in afara orasului. Mai mult, s-ar putea sa convingeti pe cineva drag sa va insoteasca!



Leu

Ar trebui sa consumati mai multe produse lactate, in special daca ati avut probleme cu oasele in ultimul timp; optati pentru iaurturi simple, lapte si branza slaba de vaca, iar dieta voastra nu va fi afectata negativ! Se anunta o perioada nesigura pentru viata de cuplu, cu multe conflicte si diferente in planurile de viitor. Veti reusi sa rezolvati o problema la locul de munca, insa acest lucru ar putea aduce noi provocari! Nu va faceti griji, deoarece nu veti fi lipsiti de inspiratie si ambitie. Incercati sa petreceti mai mult timp cu copiii, deoarece acestia se afla la o varsta ce necesita intelegerea si compania unui adult. Daca sunteti deschisi oricarui subiect, veti castiga increderea acestora.



Fecioara

Astrele anunta o perioada foarte buna pentru viata de cuplu; veti reusi sa vedeti un viitor prosper alaturi de partener. Va veti bucura de o zi productiva la locul de munca, insa incercati sa stati departe de orice tentativa de barfa! Aceasta s-ar putea transforma foarte usor intr-un conflict urat. S-ar putea sa aveti probleme cu ochii, asa ca daca suferiti de dureri de cap si privire incetosata, apelati cat mai repede la un doctor oftalmolog. Veti fi usor de influentati astazi, deci ar trebui sa stati cat mai departe de reducerile din magazine! Bugetul vostru a avut de suferit in ultima vreme, asa ca incercati sa economisiti.



Balanta

Veti reusi astazi sa faceti tot ceea ce va propuneti, insa nu veti putea sa va concentrati asupra relatiilor! S-ar putea ca partenerul sa va critice pentru lipsa de implicare in activitatile cu familia. Incercati sa va programati evenimentele sociale in perioade in care nu sunteti inundati de responsabilitatile de la locul de munca. Veti prefera compania persoanelor cu care nu discutati in contradictoriu, insa orice conflict poate fi usor de evitat atata timp cat va mentineti simtul diplomatic. Nu va ganditi de doua ori inainte sa faceti o investitie de viitor, deoarece astazi este o zi excelenta pentru astfel de demersuri!



Scorpion

Veti fi tentati sa alegeti calea cea usoara in orice domeniu, insa acest lucru ar putea sa va determine sa va culcati pe o ureche. Provocarile sunt cele care ne ajuta sa evoluam, asa ca incercati sa riscati mai des! Nu participati la discutiile in contradictoriu ce apar in familie, deoarece s-ar putea ca astazi sa spuneti primele ganduri care va trec prin minte; veti pune paie pe foc fara sa va doriti acest lucru. S-ar putea ca astazi sa aveti ocazia sa petreceti mai mult timp in compania unei persoane ce ar putea reprezenta un nou flirt; cititi bine atmosfera inainte sa faceti primul pas.



Sagetator

Va trebuie mult curaj atunci cand navigati provocarile de la locul de munca, iar cei dragi sunt mereu dornici sa ofere o doza de inspiratie! Lasati-i pe cei din jur sa va incurajeze in luarea deciziilor si nu va veti mai simti la fel de coplesiti. S-ar putea ca recent sa fi avut parte de o bucurie, iar acest lucru v-a schimbat perspectiva asupra vietii. Incercati sa actionati din timp atunci cand va supara o problema de sanatate, cum ar fi tratarea simptomelor de raceala inainte ca aceasta va tintuiasca la pat! S-ar putea sa primiti o veste buna prin telefon, insa nu va fi vestea pe care o asteptati de mult timp.



Capricorn

Bucurati-va de atentia celor din jur, deoarece ar putea avea o influenta foarte buna asupra stimei de sine. Totusi, acest lucru poate deveni o problema atunci cand depindeti pe deplin de lauda din partea celor dragi! Incercati sa va menajati sanatatea, in special daca lucrati intr-un mediu periculos; folositi mereu echipamentul necesar si profitati de fiecare pauza. S-ar putea sa aveti probleme in viata de cuplu; comunicarea sincera va lipsi cu desavarsire, iar partenerul va prefera sa va ascunde problemele cu care se confrunta. Incercati sa vorbiti despre o problema personala, deoarece acest lucru ar fi o incurajare.



Varsator

Este posibil sa primiti un apel ingrijorator din partea cuiva drag, convorbire care va va pune pe ganduri. Incercati sa aveti mai multa grija de dieta voastra in aceasta perioada si profitati de abundenta de fructe si legume de sezon. Atunci cand consumati foarte multa carne sau carbohidrati, organismul vostru poate obosi mai repede decat de obicei. Se anunta o perioada buna pentru viata sentimentala. Este posibil sa intalniti persoana cu care veti putea vizualiza un viitor, asa ca nu stati pe ganduri prea mult timp! Nu va complaceti intr-o situatie ce nu va face fericiti, in special cand vine vorba de cariera voastra.



Pesti

Veti intelege foarte bine starile negative ale celor dragi si de aceea veti fi un sprijin important pentru ei. Veti deveni puntea dintre persoanele respective si cei din jurul lor, insa nu lasati acest lucru sa afecteze propriile relatii. Este posibil sa suferiti de o usoara dependenta de cofeina sau tutun; singurul mod in care veti putea scapa ar fi renuntarea completa. S-ar putea ca partenerul sa aiba asteptari mari de la voi, in special atunci cand vine vorba de compromisuri; ar trebui sa va impuneti uneori punctul de vedere, deoarece relatia nu mai pare a fi intre doi egali!