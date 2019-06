La ce ajută vitamina D. Tot ce trebuie să ştii despre "vitamina soarelui"

Vitamina D sau "vitamina soarelui", aşa cum mai este numită, are un rol extrem de important în organism, ajutând la menţinerea sănătăţii oaselor. În plus, vitamina D previne apariţia diabetului, osteoporozei, sclerozei multiple, cancerului, bolilor de inimă sau chiar a depresiei. Descoperă mai jos tot ce trebuie să ştii despre vitamina D: la ce ajută, care sunt sursele de vitamina D, care sunt dozele recomandate, dar şi ce înseamnă carenţa de vitamina D.



La ce ajută vitamina D



Vitamina D este una dintre numeroasele substanţe nutritive de care organismul are nevoie pentru a rămâne sănătos. Alături de calciu, vitamina D ajută la formarea oaselor şi la menţinerea sănătăţii lor. În plus, blochează eliberarea hormonului paratiroidian, care reabsoarbe ţesutul osos, conducând la subţierea şi slăbirea oaselor, fapt care creşte riscul de fracturi.



Termenul "vitamina D" se referă la mai multe forme diferite ale acestei vitamine, dintre care două sunt importante pentru sănătatea organismului: vitamina D2, realizată de plante şi vitamina D3, produsă în mod natural de organism în urmă expunerii la lumina soarelui. Aceste forme de vitamina D pot fi găsite şi în alimente.



Rolul vitaminei D este de a menţine nivelurile normale de calciu şi fosfor din sânge. Vitamina D ajută organismul să absoarbă calciul, care formează şi menţine oasele puternice. Poate avea un rol important şi în menţinerea funcţiei musculare şi în întărirea sistemului imunitar, susţin experţii de la Cleveland Clinic.



În ultimii ani, vitamina D a fost intens promovată că fiind o vitamina minune, deoarece oferă protecţie împotriva unor forme de cancer, împotriva infarctului, bolii Alzheimer, dar şi împotriva anumitor afecţiuni cronice, precum diabetul şi hipertensiunea.



Iată doar câteva dintre beneficiile vitaminei D:



- menţine sănătatea sistemului osos din copilărie şi până la bătrâneţe.

- ţine la distanţă diabetul de tip 2.

- e demonstrat ştiinţific că la persoanele obeze nivelul de vitamina D este unul extrem de scăzut.

- poate fi ajutor de nădejde în prevenirea şi tratarea multor forme de cancer, de la cel de colon, de sân sau de prostată.

- alungă depresia



Surse de vitamina D



Expunerea la soare



Cea mai mare cantitate de vitamina D, de circa 70%, o asimilăm prin expunerea la soare, iar restul de 30% din alimente şi suplimente.



Potrivit experţilor de la Harvard, o expunere la soare între 10 şi 15 minute, de câteva ori pe săptămâna, fără a utiliza protecţie solară, este suficientă pentru asimilarea cantităţii necesare de vitamina D pentru o săptămâna.



Alimente



Vitamina D este extrem de importantă pentru tine, de aceea trebuie să consumi alimentele care au în componenţa lor această vitamină. Creşte imunitatea, protejează inima, întăreşte oasele şi ţine răcelile departe. Acestea sunt doar câteva dintre beneficiile acestei vitamine.



Suplimente alimentare



În anumite situaţii, poate fi necesară administrarea de suplimente alimentare. Pe piaţă, exisă nenumărate astfel de produse şi multe dintre ele pot fi luate fără prescripţie medicală, însă este recomandat să consulţi un medic înainte, pentru a te asigura că ai luat decizia bună.



Doza recomandată de vitamina D



"Cantitatea optimă de vitamina D din suplimentele alimentare variază de la o persoană la altă, în funcţie de dieta alimentară, expunerea la soare şi mediul înconjurător", declara Jutta Dierkes profesor al Departamentului de Medicină Clinică din cadrul Universităţii Bergen.



Recomandarea majorităţii specialiştilor este de 600 unităţi internaţionale (UI) în cazul adulţilor cu vârste de până la 70 de ani şi de 800 UI pentru cei trecuţi de această vârstă. Totuşi, unii experţi recomandă doze mult mai crescute de vitamina D.



Pentru sugari, este recomandat atât consumul de lapte matern, care din păcate nu este foarte bogat în vitamina D, cât şi formule de lapte. Trebuie să se ajungă la un aport zilnic de 400 UI de vitamina D, însă nu depăşiţi această cantitate.



În privinţa adolescenţilor, recomandarea este de 400-600 UI de vitamina D zilnic.



Un aport optim de vitamina D poate reduce cu 30% riscul de deces prematur în rândul persoanelor ce suferă de boli cardiovasculare, arată un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Bergen, Norvegia.



Carenţa de vitamina D



Vitamina D acţionează ca un hormon şi fiecare celulă din organism are un receptor pentru ea. Se găseşte un grăsimile din peşte şi în unele produse lactate, însă acestea nu acoperă necesarul zilnic de vitamina D, ci doar expunerea la soare.



Persoanele în vârstă, cele care nu consumă lapte şi peşte, cele supraponderale sau care nu petrec suficient de mult timp în aer liber sunt cele mai expuse la deficienţe de vitamina D.



Una dintre principalele funcţii ale vitaminei D este de a asigura buna funcţionare a sistemului imunitar, pentru ca astfel să fie capabil să lupte cu virusurile şi bacteriile. Răcelile şi infecţiile respiratorii repetate pot fi un simptom al carenţei de vitamina D. Un studiu publicat de Institutul Naţional de Sănătate din Statele Unite a arătat că există o legătură între nivelul scăzut de vitamina D în organism şi infecţiile respiratorii în rândul copiilor.