Fruntaș PDM: Antagonizarea partidelor și societății slăbește nu doar clasa politică, ci și însuși statul

Antagonizarea forțelor politice și a societății în general slăbește foarte mult nu doar clasa politică, dar și economia și alte elemente ale statalității. De pe urma acesteia sunt și anumiți câștigători, care în timp vor trebui să fie scoși la iveală pentru ca societatea să aibă răspuns referitor la ceea ce s-a întâmplat până acum, dar și la ce se întâmplă. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Partidului Democrat, deputatul Vladimir Cebotari, la dezbaterile publice cu tema: „Transferul pașnic de putere: motive, condiții și consecințe – factorul intern”, organizate de Agenția de presă IPN și Radio Moldova. Potrivit lui, societatea a fost puternic divizată și nu neapărat în baza unor probleme sau criterii legate de viața socială și economică, această antagonizare a fost regizată și a avut în spate ingineri care nu sunt neapărat în Republica Moldova sau din țară.





Vladimir Cebotari constată că actualul transfer de putere a avut loc în mod pașnic. Dar acest proces a fost cumva pus în dificultate și a trebuit să existe multă maturitate politică din partea partidului care se afla la guvernare pentru a transfera puterea. Și cauza acestor dificultăți este antagonizarea forțelor politice. „Un proces care își are rădăcini de mai mulți ani. Cred că din 2011. Această antagonizare s-a produs inițial într-o luptă, în special, a două formațiuni politice care formau o coaliție la acel moment. Era vorba de relația personală a doi lideri. Această antagonizare a rupt și a creat coaliții de guvernare și acel parteneriat a supraviețuit politic până în 2015, atunci când unul din liderii partidelor aflate la guvernare a căzut și Partidul Democrat a rămas singurul partid decident în domeniul politic, chiar dacă se afla la guvernare cu altă formațiune. Acea formațiune a părăsit în scurt timp actul de guvernare. PDM a rămas singura țintă politică a întregii opoziții politice”, spune vicepreședintele PDM.

Potrivit lui, este evident că toți oponenții politici au căutat diferite mijloace pentru a-și crește capitalul politic, pentru a se face vizibili și s-au avântat în lupta pentru putere. „Din punctul nostru de vedere, s-au produs și unele lucruri care sperăm să nu se mai repete. Societatea a fost puternic divizată și nu neapărat în baza unor probleme, criterii legate de viața socială și economică. Această antagonizare a fost regizată și a avut în spate ingineri care nu sunt neapărat în Republica Moldova sau din țară. Au stat la bază persoane și interese exacte. Sperăm ca această antagonizare să înceteze odată ce a avut loc un transfer de guvernare, odată ce la conducerea PDM nu se mai află persoana care a fost ținta principală a acestor antagonizări”, a declarat Vladimir Cebotari.

În opinia democratului, procesul de divizare a clasei politice a cunoscut diferite manifestații publice ale opoziției, acțiuni care se terminau cu anumite solicitări, cerințe care de multe ori au fost satisfăcute de PDM, ceea ce, în opinia lui, însemna că opoziția este ascultată.

Vladimir Cebotari afirmă că atât timp cât partidele politice se află în opoziție pot să speculeze mult, dar odată aflate la guvernare este important să-și asume responsabilitatea pentru declarații. „Este cel puțin trist, deja nu mai este amuzant, când vedem o atâta spălare de creier a cetățenilor despre diferite alegații, mandate de arest, sperietori, inclusiv foarte artistice, inclusiv cu copii mici, cu soțiile. Este rușinos că la două săptămâni de când s-a preluat guvernarea, spuneți că ministrul de interne nu a avut capacitatea să verifice, dacă au existat mandate de arest față de deputați. Este rușinos că mențineți temperatura și minciuna în spațiul public. Trebuie să vă asumați responsabilitatea și să aveți maturitatea politică să recunoașteți că nu au existat aceste dosare”, s-a adresat democratul deputatului blocului ACUM Liviu Vovc, prezent și el la dezbatere.

„Fiecare luptă trebuie să se termine cu pace. Noi am avut maturitatea să facem un pas, să ne dăm într-o parte, am avut maturitatea să venim în Parlament și să începem a critica constructiv, judicios pentru a avea un act legislativ cât mai bun și calitativ. Vom critica poate într-o manieră dură, dar întotdeauna constructivă pentru a îmbunătăți proiectele care vor trece pe la noi sau politici pe care guvernarea va încerca să le aprobe. Eu cred că timpul este pentru a construi, dar nu pentru a dărâma. Cred că timpul vânătorii de vrăjitori trebuie să fie încheiat, or în această vânătoare o să omiteți cel mai important – grija față de cetățean și față de stat. Eu nu cred în afirmațiile că în Guvern și în organele executive este plin de membri ai PDM, acolo se află în primul rând oameni”, a conchis deputatul.

Referitor la demiterile făcute de noua guvernare Vladimir Cebotari spune că este o bătaie de joc de oameni care acum au rămas fără serviciu și fără surse cu care să-și întrețină familiile.

Vicepreședintele PDM menționează că este devreme de a se face concluzii referitor la schimbările politice care au avut loc în ultima perioadă. Potrivit lui, coaliția de guvernare este foarte pestriță, dar va dori să se mențină cât se poate de mult. În opinia politicianului, în următoarea perioadă, din câte se vede, oamenii vor urmări în continuare un spectacol. „De aici vom avea mulți perdanți din rândul cetățenilor pentru că show-urile sunt interesante, dar ele trebuie să fie completate cu hrană. Din câte se vede și din programul de guvernare, care a fost făcut public doar după ce, de câteva ori, exponenții Partidului Democrat l-au solicitat, că tot ce ne-a pregătit guvernarea este spectacol. Aș vrea foarte mult să cred că guvernarea va crea proiecte și nu le va opri pe cele existente care sunt importante pentru oameni pentru că ele vor permite să se mențină anumite ritmuri de creștere economică. Sperăm că de la aceste lupte și spectacole să nu fie slăbite instituțiile statului. Or, noi constatăm că se slăbesc instituțiile statului”, a conchis politicianul.

La dezbateri au fost invitați reprezentanții Partidului Șor și Partidului Socialiștilor, însă aceștia nu au răspuns invitației.