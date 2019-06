Analist politic, despre “parteneriatul” PSRM-PAS-PPDA: S-a creat impresia că ACUM s-a culcat, a desfăcut picioarele și... s-a lăsat moale

Deputaţii blocului ACUM au greşit atunci când au refuzat să voteze pentru constituirea unei comisii care să investigheze finanţarea externă a PSRM. De această părere este analistul politic Olga Nicolenco, într-o postare pe Facebook.



“Dacă ACUM a cedat atât de mult - eu aștept de la ei, cel puțin, un joc politic mai dinamic, cu care să-l țină în tonus pe “partenerul” de coaliție. Da, azi nu mi-a plăcut că nu s-a votat investigarea finanțării externe a PSRM. Eu înțeleg, că ei nu pot vota așa ceva la moment, dar MĂCAR 1-2 deputați au putut demonstra ambiție (că voturi au de ajuns)? Dar s-a creat impresia că ACUM s-a culcat, o desfăcut chișioarele și... s-a lăsat moale. Mai fâțâite oleacă, să fie clar că nu chiar tot din ce se întâmplă – îți place. Mai un cot în coaste, mai un genunchi în ouă... Arată că ești viu, că ceva îți place, ceva – nu! Înțeleg, lor le pare că ei adorm vigilența lui Dodon. Sunt naivi, dacă cred așa – au uitat cu cine au intrat în horă. ”, scrie Olga Nicolenco.



“Nemulțumirea mea de azi este o acută dezamăgire de ACUM, care sper să nu devină una cronică de apoi”, mai spune analista.



Olga Nicolenco mai spune că primeşte mai multe mesaje de la susţinătorii PAS şi PPDA, nemulţumiţi că analista critică noua guvernare. Acestea sunt surprinzătoare, ţinând cont de faptul că Maia Sandu şi Andrei Năstase au promis că vor fi receptivi la critici.



“În ultimele zile primesc multe mesaje de nedumerire din partea persoanelor, cărora înainte le plăceau postările mele. Nu prea am înțeles de ce: adică, dacă eu îi criticam ba pe Voronin, ba pe Filat, ba pe Plahotniuc, ba pe Dodon – era O.K., dar dacă acum eu critic ACUM – deja nu-i O.K”, mai scrie Olga Nicolenco. “Eu nu critic partide sau leaderi de partide – eu critic guvernarea și leaderul/ii partidului/lor de la guvernare. Asta-i poziția mea civică, neschimbată de mulți ani. Nu văd rostul să critic opoziția. Ea nu deține controlul banilor publici, nu are majoritartea la votarea legilor, nu are puterea semnării deciziilor și hotărârilor”, conchide Nicolenco.