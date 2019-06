Expert în politici de securitate, despre alianța ACUM-PSRM: am rămas şocat cât de multă incompetenţă şi naivitate este la Chişinău, bagă țara în mocirlă

Ceea ce se întâmpălă în ultimele zile în Parlamentul de la Chişinău şochează experţii în probleme de securitate. În opinia lui Dumitru Mînzărari, ex-secretar de Stat la Ministerul Apărării, alianţa ACUM-PSRM bagă ţara în mocirlă, după ce a adoptat mai multe proiecte scandaloase.



“Ruşii au o zicală foarte bună: că cică Rusia are două probleme - proştii şi drumurile. Zilele astea am rămas şocat cât de multă incompetenţă şi naivitate este la Chişinău. Moldova, fiind mică, este în dezastru nu doar datorită corupţiei. Lipsa de expertiză şi competenţă în domenii cheie este un alt motiv essential”, scrie Mînzărari, într-o postare pe Facebook. “Eu îmi voi lua popcorn şi voi privi cu mare interes cum băgaţi ţara în mocirlă”, mai scrie expertul.



În prezent, Dumitru Mînzărari este doctorand în știinte politice la University of Michigan-Ann Arbor, unde cercetează subiecte ce țin de studiile de securitate, dinamica politicii, regimuri în tranziție și analiza formală a proceselor sociale.