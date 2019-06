SUA intensifică atacurile cibernetice asupra Rusiei

Donald Trump, preşedintele SUA, a acuzat cotidianul The New York Times de "trădare" după dezvăluirea unor informaţii despre intensificarea atacurilor cibernetice de către Statele Unite asupra Rusiei, o criză care riscă să afecteze întrevederea liderului american cu omologul său rus, Vladimir Putin.



Serviciile secrete din Statele Unite au intensificat atacurile cibernetice asupra Rusiei, vizând în principal reţeaua federală de electricitate, au declarat surse citate de cotidianul The New York Times.



Atacurile au rolul de a transmite un avertisment şi de a consolida capabilităţile Statelor Unite de a efectua acţiuni similare în eventualitatea unui conflict cu Rusia.



Doi oficiali din cadrul Administraţiei de la Washington au declarat că preşedintele Donald Trump nu a fost informat detaliat despre intensificarea atacurilor cibernetice asupra Rusiei.



Donald Trump acuză NYT de "trădare" şi denunţă "presa coruptă"



"Puteţi crede că publicaţia falită New York Times tocmai a difuzat o ştire care afirmă că Statele Unite intensifică substanţial atacurile cibernetice asupra Rusiei. Practic, acesta este un act de trădare comis de un ziar care pe vremuri era măreţ, dar care acum este disperat după o ştire, orice ştire, chiar una cu impact negativ asupra ţării noastre, de asemenea o ştire neadevărată. Merge orice acum în presa noastră coruptă. Aceşti oameni fac sau spun orice, fără a se gândi deloc la consecinţe! Este vorba de adevăraţi laşi şi, fără dubii, inamici ai poporului!", a reacţionat Donald Trump prin Twitter.



Kommersant: Criza riscă să afecteze summitul Donald Trump - Vladimir Putin



