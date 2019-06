Ce spun astrele azi, 16 iunie

Berbec

Aspectele emotionale sunt cele care va guverneaza actiunile in aceasta perioada si acest lucru nu este foarte bun. Trebuie sa analizati lucrurile dintr-o perspectiva obiectiva, nu subiectiva, pentru ca, in zilele urmatoare, ati putea avea surpriza sa observati ca emotiile v-au condus spre decizii total eronate. De asemenea, prea multa emotivitate in anumite hotarari, ar putea sa va strice relatii importante, care v-ar putea fi de mare folos in intreprinderi viitoare si pe care ar fi recomandabil a le pastra. Respectati indicatiile care vi se dau, in ceea ce priveste starea voastra de sanatate; sunteti susceptibili a va imbolnavi mai usor, pe fondul unui sistem imunitar slabit.



Taur

Daca aveti chestiuni lasate neclarificate in viata profesionala, rezolvati-le, inainte de a va implica in proiecte de anvergura, care este foarte posibil sa apara in cursul acestei zile. Nu va veti putea concentra asa cum trebuie la ceea ce aveti de facut, daca gandurile voastre vor fi distrase de probleme personale. De asemenea, nu este bine nici pentru viata personala si relatia cu apropiatii, sa mentineti o anumita stare de incertitudine in unele chestiuni, pentru ca poate sa apara o distanta extrem de nociva; comunicarea este foarte importanta, chiar daca trebuie sa faceti eforturi semnificative pentru a o pastra la cote normale.



Gemeni

Discutiile in contradictoriu ar putea sa fie la ordinea zilei, in multe momente, ceea ce va enerveaza teribil. Pare ca toata lumea cu care veniti in contact, are cate ceva de comentat, cate o opinie inversa fata de ceea ce sustineti voi; iar voi aveti atatea de spus, de argumentat, incat nu prea sunteti in situatia de a suporta intreruperi. Trebuie totusi sa va pastrati obiectivitatea; exista posibilitatea ca cealalta sau celelalte parti implicate sa aiba dreptate si voi sa gresiti. Nu detineti adevaruri absolute, asa ca trebuie sa fiti mai toleranti, mai flexibili. O atitudine autoritara poate fi foarte nociva, mai ales daca desfasurati o activitate ce presupune munca in echipa.



Rac

Momentele in care sunteti cu prietenii sau activati in diverse cercuri sociale sunt foarte placute pentru voi; va place sa va manifestati cat mai vizibil, iar contextul astral al acestei zile va ofera aceasta posibilitate, din plin. Astazi, insa, veti fi mult mai implicati, veti dori sa atrageti atentia asupra voastra. Este insa bine ca atunci cand incercati sa va remarcati, sa fiti foarte documentati referitor la subiectele puse in discutie, astfel incat sa nu va faceti de ras, sa va strictati imaginea. Raspundeti "prezent" daca sunteti solicitati in diverse activitati domestice imediate; nu dati ascultare impulsului de a va cauta alta treaba, pentru ca veti pune serios in pericol relatiile cu apropiatii.



Leu

Daca unele planuri de viitor se dovedesc a fi mult prea dificile, greu fezabile, poate ca ar fi cazul sa le ajustati, sa interveniti temeinic asupra lor, in sensul simplificarii; nu are rost sa va implicati in actiuni complicate, care solicita energie, timp si resurse in cantitati foarte mari, mai ales daca puteti obtine rezultate similare, cu un consum mai redus. Prima parte a zilei va fi destul de complicata, in sensul ca toata lumea va dori cate ceva de la voi, asa incat va veti simti presati din toate pertile. In momentul in care veti avea ceva timp liber, este bine sa va rezervati cateva clipe de relaxare, pentru a va reveni, inainte de a trece la partea a doua.



Fecioara

Daca aveti posibilitatea sa calatoriti in interes de afaceri sau chiar de placere, auspiciile sunt favorabile unor intaniri extrem de profitabile. Ceva obstacole minore s-ar putea sa apara in prima parte a zilei, insa cu putin efort si concentrare, aceste elemente ar putea fi usor depasite. Nu excludeti, insa, nici un ajutor bine intentionat ce vi se ofera, pentru ca poate fi extrem de pretios. Aveti grija cum va raportati referitor la familie si, mai ales, la copii, care au nevoie sa le fie propuse niste obiective motivante, dar si realiste; organizarea unor activitati care sa va implice pe toti, chiar daca inseamna si munca bruta, poate ajuta la consolidarea relatiilor dintre voi.



Balanta

Este o zi minunata pentru afaceri productive, pentru initierea unor proiecte importante; contextul astral va pune la dispozitie oportunitati pe care ar fi bine sa le fructificati la maximum. Este bine sa va mobilizati in acest sens, pentru ca este nevoie si de multa munca. O buna organizare a activitatilor va fi de mare folos, mai ales in conditiile in care sunteti implicati in prea multe lucruri deodata. Daca nu va veti organiza asa cum trebuie, eficienta muncii va fi afectata, iar rezultatele nu vor fi cele dorite. Incercati sa fiti atenti la nevoile celor dragi, mai ales daca unul dintre acestia va solicita, in mod special, atentia.



Scorpion

Nu este o zi potrivita pentru confruntari, nici macar pentru cele de mica anvergura. Nu veti fi in situatia de a suporta infruntari, mai ales ca este foarte posibil sa fie implicati si indivizi pe care-i considerati prieteni, lucru care va fi foarte dureros pentru voi. Prea mult stres pe ziua de astazi nu va fi deloc productiv, asa ca puteti sa va concentrati mai mult pe relaxare, pe gasirea unor momente in care sa va refaceti echilibrul interior. Ganditi-va cum puteti sa maximizati momentele placute din zi si cum ati putea sa faceti pentru a avea parte de cat mai putine episoade neplacute. In plan profesional, incercati sa finalizati ceea ce ati inceput, inainte de a va gandi la alte proiecte; riscati un blocaj, daca sariti de la una la alta.



Sagetator

Astazi veti avea tendinta de a va implica mult mai mult in problemele altora. Trebuie sa tineti seama ca, poate, acele persoane nu apreciaza amestecul vostru sau poate ca aveti multe problemele personale, de care ar fi bine sa va ocupati cu prioritate si pe care nu este deloc recomandabil sa le ignorati. Intalnirile cu prietenii ar putea sa fie tensionate, tocmai datorita amestecului vostru inoportun, in probleme care nu va privesc direct. Munca voastra ar putea fi perturbata de unele elemente neprevazute, astfel incat ar putea fi afectate rezultatele preconizate pentru aceasta zi; nu trebuie sa va speriati, ci sa luati fiecare situatie la randul ei, cautand rezolvari potrivite.



Capricorn

Din pacate, desi v-ati fi dorit ca lucrurile sa mearga mai usor, iata ca, la un moment dat, totul pare ca se complica nedorit de mult. Anumite bariere se ridica, nu doar din vina altora, ci chiar si din vina voastra si este nevoie sa vedeti acest lucru, inainte ca lucrurile sa se complice prea mult. Si relatiile cu familia vor fi oarecum mai dificile, asa ca va fi nevoie sa manevrati lucrurile cu diplomatie, pentru a le aduce la normalitate; in special discutiile cu juniorii trebuie sa fie bine temperate si sa implice diplomatie, pentru a va face ascultati si intelesi asa cum trebuie.



Varsator

Planurile pe care le-ati pregatit, ca de obicei, cu atat minutiozitate, ar putea sa intalneasca o serie de piedici, unele mai serioase, altele mai putin. Ca urmare, va trebui sa va pregatiti pentru a da remedia si aceste piedici, ceea ce va va consuma si mai multa energie decat ati estimat. Fiti pregatiti sa luptati mult, dar si sa insistati mai mult ca de obicei, pentru a ajunge la rezultatele dorite; nu sunteti genul care sa se dea usor batuti si, daca nu veti interveni la momentul potrivit, s-ar putea sa va para rau mai tarziu. Daca discutiile intr-o chestiune de interes ajung in impas, faceti voi primul pas catre dezamorsarea situatiei.



Pesti

Organizati-va o zi cat mai plina din punct de vedere al intalnirilor de afaceri. Auspiciile sunt favorabile incheierii unor intelegeri foarte profitabile, atat pentru prezent, cat si pentru viitor, asa incat este bine sa profitati din plin de conditiile favorabile ale acestei zile. Si viata sentimentala pare a fi reinsufletita, iar daca veti reusi sa fiti inventivi si sa veniti cu ceva inovatii, lucrurile vor sta cum nu se poate mai bine si toata lumea va fi multumita. In familie, uneori vi se pare ca cerintele de indeplinit sunt prea mari; totusi, daca aveti responsabilitati, este bine sa vi le asumati ca atare. Eschivarile pot sa deterioreze relatiile cu apropiatii.