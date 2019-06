Ce spun astrele azi, 15 iunie

Berbec

Va asteapta multe oportunitati in cariera si sunteti pregatiti sa va bucurati de usile ce vi se deschid. Aveti insa grija sa luati in calcul si propriile limite; altfel, riscati sa clacati inainte sa va puteti bucura de rezultatele muncii voastre. Incercati sa petreceti mai mult timp impreuna cu familia, cu persoanele apropiate voua; aceasta va poate ajuta sa va luati gandul de la anumite probleme. Se anunta o zi foarte buna pentru viata de cuplu; reusiti sa mentineti relatia pe linia de plutire indiferent de dificultatile ce apar in vietile voastre. Daca sunteti amabili cu cei din jur, veti avea parte de aceeasi politete din partea acestora.



Taur

S-ar putea ca in urma stresului de la locul de munca sa aveti nevoie de un spatiu sigur, in care puteti sa va lasati grijile deoparte. Acesta ar putea fi chiar locuinta voastra, atata timp cat sunteti inconjurati de persoane dragi. Incercati sa nu va faceti griji in legatura cu sanatatea voastra atunci cand nu este necesar; desi astfel de ganduri sunt greu de evitat, un prim pas ar fi sa renuntati la diagnosticare prin intermediul internetului. Daca nu ati avut timp in ultima vreme sa cititi sau sa urmariti serialele preferate, ar trebui sa va ganditi la acestea ca la un prilej de a socializa si de a va relaxa; este bine atat pentru minte, cat si pentru suflet.



Gemeni

Este posibil ca o veche cunostinta sa revina in viata voastra; acest lucru nu ar fi o problema daca ultima voastra intalnire ar fi decurs fara probleme. Desi exista posibilitatea ca persoana in cauza sa isi doreasca se repare relatia dintre voi, incercati sa nu aveti asteptari prea mari. S-ar putea sa va faceti griji cu vedere la sanatatea cuiva drag; incercati sa va pastrati calmul pentru binele vostru, dar si pentru binele persoanei in cauza. S-ar putea sa aveti parte de inspiratie la locul de munca, iar acest lucru va va binedispune intreaga saptamana. Daca folositi substante periculoase, incercati sa fiti cat mai prudenti.



Rac

S-ar putea ca in aceasta perioada sa va razvratiti fata de persoanele din familie, in special daca acestea incearca sa controleze aspecte din viata voastra. Este posibil ca acest lucru sa duca la un conflict, insa este dreptul vostru sa va aparati independenta. Este posibil ca un proiect inceput de curand sa dea deja roade; incercati sa nu va lasati purtati de val si continuati sa lucrati la fel de mult pentru a va asigura ca il veti duce la bun sfarsit. Daca sanatatea voastra s-a aflat pe plan secund pana acum, ar trebui sa investiti mai mult timp in a va asigura ca urmati o dieta corecta si faceti destula miscare; este important sa aveti grija de voi, pentru a va mentine la maximum de potential fizic.



Leu

Este posibil sa treceti printr-o perioada in care nu aveti prea multa incredere de sine, cel mai probabil din cauza unor dificultati de la locul de munca. S-ar putea sa fi intrat in conflict cu colegii noi sau sa nu fi cazut de acord cu un superior. Orice ar fi, veti avea tendinta sa ii evitati pe cei dragi – insa acestia ar putea fi singurii ce va pot ajuta atunci cand va simtiti lipsiti de speranta. Incercati sa introduceti mai multa carne de peste in dieta voastra si sa evitati consumul excesiv de alcool – ficatul vostru va va multumi. Nu aveti bugetul necesar pentru a face tot ce va doriti, dar nu duceti lipsa de ingeniozitate. Veti gasi o alternativa in curand!



Fecioara

S-ar putea sa fiti predispusi la indigestii si reactii alergice; verificati mereu data expirarii al unui aliment. Veti avea parte de sentimente puternice astazi; incercati sa va indreptati atentia inspre activitati care pot avea un efect de calmare asupra voastra. Acestea ar putea fi cititul, gatitul sau chiar practicarea unui sport. Este o perioada perfecta pentru a intalni persoane noi, asa ca profitati de fiecare ocazie ce va iese in cale: zile de nastere, petreceri sau chiar si evenimente la locul de munca. Daca va doriti sa economisiti insa nu stiti de unde sa incepeti, incercati sa urmati un buget strict in fiecare saptamana.



Balanta

Este usor sa simtiti ca toata lumea este impotriva voastra, iar acest lucru ar putea sa va descurajeze astazi. Daca cei dragi nu vor sti cum sa va abordeze, situatia ar putea duce la un conflict mai mare; incercati sa fiti sinceri atunci cand cuvintele cuiva va ranesc. Ar trebui sa implementati o rutina in viata voastra, deoarece un program fix ar putea sa va ajute atunci cand va simtiti presati de responsabilitati. Este posibil sa pierdeti o suma de bani astazi din neatentie. Cititi fiecare contract pe care il semnati cu atentie si nu va lasati influentati de ideile celor din jur, in special daca acestea nu par a avea rezultate pe termen lung.



Scorpion

Veti fi suspiciosi cu privire la intentiile celor din jur, si probabil aveti motive – este posibil ca inca sa va reveniti dupa ce ati fost tradati recent de un prieten. Aveti grija atunci cand criticati deciziile partenerului; s-ar putea sa spuneti lucrul gresit fara sa vreti. Astrele anunta o schimbare in cariera, ceea ce va va determina sa va dati silinta mai mult la locul de munca. Desi efortul vostru va fi apreciat de catre superiori, nu uitati ca aveti nevoie si de timp liber pentru a va odihni. Atunci cand va simtiti lipsiti de inspiratie, ati putea sa introduceti varietate in programul vostru. De exemplu, in loc sa va petreceti sambata in casa, programati-va o plimbare in parc.



Sagetator

Uneori este nevoie de o doza foarte mare de curaj pentru a le spune celor din jur ceea ce simtiti cu adevarat. Data va asumati riscul acesta, s-ar putea ca reactiile celor dragi sa va surprinda – iar relatiile dintre voi ar putea sa evolueze. Incercati sa incetiniti ritmul in care v-ati traiti viata pana acum. Atunci cand invatati sa apreciati bucuriile mici in viata, cum ar fi o carte buna sau o dimineata petrecuta impreuna cu familia, veti observa cum va simtiti plini de energie si mai impliniti. Aveti grija atunci cand ridicat obiecte foarte grele si purtati mereu echipamentul necesar; veti fi predispusi durerilor de spate si entorselor.



Capricorn

Veti avea oportunitatea sa influentati pozitiv viata cuiva; atunci cand o persoana va cere un sfat, incercati sa fiti cat mai sinceri in legatura cu propria experienta, nu ascundeti lucrurile mai putin placute. Nu va faceti griji daca nu v-ati facut recunoscuti la locul de munca, deoarece aveti tot timpul din lume pentru a impresiona persoana potrivita. Intre timp, bucurati-va de faptul ca aveti o relatie foarte buna cu restul colegilor. Daca aveti probleme cu somnul si petreceti ore in sir privindu-va tavanul dormitorului, principalul suspect ar putea fi chiar alimentatia. Daca situatia nu se remediaza, apelati la ajutorul unui specialist.



Varsator

Se anunta un flirt in viata voastra si ati pierde o ocazie pentru inceputul unei relatii frumoase daca ignorati acest impuls; nu strica sa faceti o incercare, cine stie? Totusi, incercati sa nu lasati aceasta situatie sa va afecteze relatiile cu grupul de prieteni, deoarece si acestia vor fi dornici sa petreaca mai mult timp impreuna cu voi. Incercati sa lasati o fereastra in programul vostru astazi; s-ar putea ca cineva din familie sa aiba nevoie de sfatul vostru, ceea ce ar putea duce la mai multe ore petrecute depanand amintiri. Nu veti fi in cea mai buna forma in aceste zile, insa acest lucru nu va va opri de la participarea la evenimente.



Pesti

Incercati sa nu tineti in voi sentimentele negative ce s-au acumulat in ultima vreme. Puteti gasi oricand pe cineva dornic sa va dea o mana de ajutor – sau macar sa va asculte. Astazi veti fi productivi, asa ca folositi-va de aceasta oportunitate pentru a scapa de unele indatoriri de la locul de munca. Ati putea sa contactati cunostinta la care v-ati tot gandit in ultima vreme. In cel mai rau caz, prietenul in cauza va fi politicos, dar distant; insa exista si posibilitatea sa reluati o prietenie frumoasa. Aveti grija atunci cand incercati un tratament nou, deoarece s-ar putea sa suferiti din cauza alergiilor.