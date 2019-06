PDM a anunțat că se retrage în opoziție, dar atenționează că blocajul politic nu a fost depășit

Vicepreşedintele PDM Vladimir Cebotari după Consiliul Naţional Politic a anunţat că formaţiunea a decis să se retragă de la guvernare. Totodată, democratul a menţionat că acest fapt nu rezolvă criza politică din ţară.



"S-a luat act de efortul celorlalte partide de a iniția dialogul pentru evitarea crizei politice. PDM a fost pregătit în aceste discuții să ofere soluții juridice pentru ca partidele să poată prelua în mod legal conducerea guvernului. Să iasă din ilegalitatea în care se află acum. În aceste condiții, având în vedere lipsa deschiderii spre dialog a partidelor de a debloca criza în care se află ţara, PDM a decis retragerea de la guvernare prin demisia guvernului. Este singura modalitate legală. Astfel, premierul și toți miniștrii urmează să demisioneze începând cu ziua de astăzi.



Decizia noastră are efect politic. Va rezolva parțial blocajul în care ne aflăm și va fi semnal clar că PDM nu se ţine de putere. Decizia noastră nu va soluționa în nici un fel problema blocajului politic și instituţional în care se află ţara. Sarcina preluării în legalitate a puterii rămâne a fi rezolvată de binomul PSRM - ACUM, creat de Dodon și partidele condiţionat proeuropene, cum le-a numit și președintele Rusiei.



Am fi dorit să luam decizii pentru care guvernarea să poată fi preluată legal, însă din cauza refuzului la dialog nu s-au găsit compromisuri. Indiferent ce soluții se vor găsi în continuare, guvernul care se va instala va funcționă ilegal. Funcționarii de instituţii nu vor putea legal să execute deciziile unui astfel de guvern. Cel mai probabil se vă ajunge până în final la anticipate. Singura forma prin care se poate soluționa legal criza creată de binomul PSRM - ACUM.



PDM rămîne deschis dialogului și este gata să găsească cu partidele cele mai bune soluții pentru a avea un guvern și parlament legitim. Vrem să muncim pentru ţară în continuare, indiferent în ce postură vom fi. Înţelegem cât de temporară și fragilă este așa-zisa majoritate parlamentară și cât de important este partidul nostru pentru stabilitatea în ţară.



PDM intră într-o nouă etapă. Vom face politică și vom activa pentru a promova interesul cetăţeanului și interesul Republicii Moldova. Vom lupta împotriva celor care vor încerca să federalizeze ţara, să o vind pe bucăți. Cel mai important vom lupta pentru promisiunile făcută în campania electorală să fie îndeplinite pentru că sunt angajamente, că viața oamenilor să fie mai bună.



Promitem că PDM va reuși să aducă stabilitatea în tară. Cerem susținătorilor noștri să susţină decizia care am luat-o. Le vom da motive să fie mândri de echipa noastră și de modul în care acționăm. Așa cum am făcut, PDM va susține fiecare membru al echipei sale. În cazul când vor exista presiuni sau abuzuri, vom face tot ce ne stă în putere pentru a preîntâmpina."