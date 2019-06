Năstase se umple de penibil! Crede că imaginile cu Dodon sunt trucate, deși partenerul său de coaliție a recunoscut că a vorbit cu Plahotniuc despre federalizare, la insistența rușilor

Andrei Năstase se face de râsul curcilor! Deși Igor Dodon a recunoscut că a discutat despre federalizare cu Plahotniuc, ca parte "a unei operațiuni secrete", Năstase zice că imaginile video ar fi trucate.



Năstase spune că a expediat înregistrările video de la negocierile dintre Igor Dodon și Vlad Plahotniuc, „unor colegi din România”. Aceia ar urma să facă o expertiză și să verifice dacă imaginile sunt originale sau au fost trucate.

„Ceea ce am sesizat eu din acea înregistrare și am rugat niște colegi de-ai mei din România, colegi cu care am terminat facultatea, le-am trimis acea imagine și aștept de acolo niște rezultate ale unor expertize. Se vede foarte clar că este ceva trucat”, spus Igor Dodon, la emisiunea În PROfunzime de la PRO TV Chișinău.



Imaginile video au apărut în spațiul public la o zi după ce Igor Dodon a anunțat că PSRM va crea o majoritate parlamentară cu ACUM. În înregistrările video Igor Dodon i-ar fi propus lui Vlad Plahotniuc și Serghei Iaralov să încheie un acord secret prin care-și vor asuma federalizarea Republicii Moldova. Ulterior, Dodon a spus că video e trucat și că, de fapt, președintele PD-ului i-a propus vicepremierului rus Dmitrii Kozak planul de federalizare, doar pentru a scăpa de dosarul din Rusia.



În video Dodon ar mai spune despre faptul că primește câte 700 de mii de dolari din Rusia pentru a întreține PSRM. Pe acest fapt Procuratura Generală a pornit un proces penal.



Ulterior, la o emisiune de la TV8, Dodon a recunoscut că a discutat despre toate aceste lucruri cu Plahotniuc, dar afirmă că discuțiile făceau parte dintr-o ”operațiune secretă” a rușilor, în care el a participat în calitate de agent.