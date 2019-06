Ce spun astrele azi, 13 iunie

Berbec

Incercati sa fiti mai rabdatori cu copiii sau alte persoane tinere din familie, in special daca ati fost sprijinul principal cu alte ocazii. Veti reusi sa faceti cunostinta cu persoane care ar putea avea un impact insemnat asupra viitorului carierei voastre; este important sa fiti politicosi cu fiecare persoana pe care o intalniti si sa va puneti atuurile in valoare! S-ar putea sa va confruntati cu insomnii in aceste zile, insa cauza este probabil una psihica sau emotionala: stresul va poate afecta sanatatea si poate sa provoace anxietate. Este o perioada buna pentru semnarea contractelor, deoarece veti sti cum sa negociati in favoarea voastra.



Taur

Veti avea parte de o perioada agitata in ceea ce priveste relatiile voastre, in special cele din grupul de prieteni. Este posibil ca optimismul celor din jur sa va oboseasca, ceea ce va va determina sa evitati iesirile in oras si sa preferati compania unei carti bune. S-ar putea sa fiti tentati de promisiunile unui potential partener, insa nu actionati fara o dovada a sinceritatii lor. Daca ati suferit de o raceala sau orice alta boala pana recent, aveti grija sa urmati tratamentul pana la capat; altfel, riscati ca problema sa revina. Nu va faceti griji daca bugetul vostru a fost redus in ultima vreme, deoarece astrele prezic o marire in venituri!



Gemeni

Daca nu ati avut pana acum timp liber pentru a va bucura de vremea frumoasa, ar trebui sa includeti o iesire in natura in planurile voastre de weekend – soarele este o sursa minunata de vitamina D. Este posibil sa aveti parte de o noua provocare la locul de munca, cum ar fi un coleg pe care trebuie sa il instruiti personal; daca treceti cu bine de acest test, s-ar putea ca in viitorul apropiat sa apara o marire de salariu sau un altfel de bonus satisfacator. Nu va ignorati familia atunci cand isi exprima ingrijorarea fata de voi, deoarece s-ar putea ca lipsa unui raspuns sa ii determine sa se implice si mai mult in viata voastra.



Rac

Desi sfatul familiei poate fi important, s-ar putea ca membrii acesteia sa nu ia in considerare perspectiva voastra sau stilul de viata diferit; daca aveti nevoie de ajutor, apelati la un prieten care va intelege. S-ar putea ca dificultatile de la locul de munca sa va influenteze starea de spirit; incercati sa nu va varsati naduful asupra copiiilor sau partenerului. Va permiteti sa aveti mai multa ambitie in aceasta perioada, deoarece astrele incurajeaza evolutia voastra. Daca sunteti nevoiti sa imprumutati bani de la cineva, nu ii amagiti cu promisiuni false; fiti sinceri cu privire la data cand puteti sa inapoiati suma.



Leu

S-ar putea sa fiti usor de manipulat in aceste zile, asa ca evitati situatiile in care trebuie sa luati deciziile importante – cel putin pentru o scurta vreme. Este posibil sa considerati ca actualul partener este sufletul vostru pereche, insa aceasta mentalitate poate fi periculoasa atunci cand nu reusiti sa cadeti de acord. Nu amanati programarile la doctor daca v-ati pus in plan sa verificati starea sanatatii voastre. Un apel important ar putea sa va influenteze starea in restul saptamanii, insa nu va faceti griji! Stirile primite vor fi pozitive. Timpul liber este foarte important pentru relatiile voastre, asa ca incercati sa il petreceti cu cei dragi.



Fecioara

Este posibil sa observati o imbunatatire in performanta de la locul de munca, in aceste zile. Incercati sa evitati investitiile ce nu au un viitor sigur, cele care va confera un sentiment de neliniste; indreptati-va atentia inspre proiectele la baza carora stau figuri mai sigure. S-ar putea ca incercarile voastre de a aduce armonie in familie sa nu fie destul pentru a neutraliza un conflict. In acest caz, veti realiza ca nu puteti fi responsabili pentru relatiile dintre cei dragi, insa puteti incerca in continuare sa sugerati un compromis. Mare atentie daca aveti de gand sa plecati la drum lung, deoarece este posibil sa uitati un document important acasa!



Balanta

Contrar trasaturilor zodiei voastre, este posibil sa cautati conflicte in mod intentionat, ceea ce s-ar putea datora stresului din ultima vreme. Ar trebui sa va puneti in locul celor dragi mai des pentru a le putea intelege deciziile; in orice caz, ar trebui sa le respectati punctele de vedere, chiar daca nu sunt in concordanta cu ale voastre. S-ar putea sa fiti nevoiti sa calatoriti astazi in afara orasului pentru a rezolva o problema de la locul de munca. Daca observati ca sunteti lipsiti de energie la mijlocul zilei si nu va puteti concentra, incercati sa va revizuiti obiceiurile alimentare, in special in ceea ce priveste micul dejun. Norocul va fi astazi de partea voastra in tot ceea ce alegeti sa faceti.



Scorpion

Veti avea parte de niste trairi intense in ceea ce priveste viata de cuplu, insa acestea ar putea varia intre un conflict puternic si un eveniment ce va putea duce relatia spre urmatorul pas. Incercati sa fiti mai prudenti atunci cand vine vorba de sanatatea voastra si nu ignorati primele semne ale unei probleme. S-ar putea ca un eveniment de la locul de munca sa va motiveze; va veti da silinta in ceea ce faceti, iar efortul vostru va fi rasplatit pe masura eforturilor depuse, ceea ce nu va avea decat efecte pozitive asupra psihicului vostru. Aveti insa grija sa nu ii puneti pe colegi intr-o situatie dificila pentru a iesi in evidenta, deoarece aveti nevoie de o echipa.



Sagetator

Veti fi inconjurati de persoane care pot vedea doar jumatatea goala a paharului; daca nu reusiti sa le schimbati perspectiva prin entuziasmul vostru, ar trebui sa limitati contactul cu astfel de persoane negative pentru o perioada scurta. Desi veti fi in general optimisti, exista posibilitatea sa fiti influentati, asa ca mai bine e sa evitati. Este posibil sa va confruntati cu o dilema la locul de munca, insa nu va alegeti purtator de cuvant – luati initiativa atunci cand aveti ocazia. Este posibil ca stresul sau anxietatea din trecut sa fi dus la probleme digestive; ar trebui sa cautati metode prin care ati putea ameliora unele simptome.



Capricorn

S-ar putea ca in aceasta perioada sa va gasiti refugiul in film, muzica sau un alt hobby; acestea sunt metode minunate pentru a uita de stresul din viata zilnica. Aveti grija atunci cand va exprimati parerea cu privire la deciziilor unor colegi de la locul de munca, deoarece s-ar putea ca intentiile voastre sa fie confundate cu aroganta. Desi va doriti armonie in viata de cuplu, s-ar putea ca partenerul sa refuze sa faca un compromis si sa nu aprecieze incercarile voastre de vorbi deschis despre aceste probleme. Nu asteptati ca cei din jur sa va ofere oportunitati; veti fi mult mai fericiti daca va luati viata in maini.



Varsator

Este posibil ca evenimentele din ultima perioada sa va afecteze increderea de sine. Desi sunteti firi visatoare, s-ar putea sa fie necesar ca deciziile importante sa fie adoptate numai pe baza argumentelor rationale, iar o doza de pesimism nu ar strica, in sensul ca nu ar trebui sa vedeti totul in roz, fara motive temeinice. S-ar putea ca alergiile sa va dea batai de cap in aceasta perioada, insa nu lasati tratamentul pe ultima suta de metri! Daca va ocupati din timp, s-ar putea sa scapati de anumite simptome cat mai repede. Este posibil sa dati peste o suma de bani cu care nu veti sti ce sa faceti; in loc sa va pripiti, incercati sa o puneti deoparte pentru zilele dificile.



Pesti

S-ar putea ca un prieten sa va puna rabdarea la incercare cu niste glume pe care nu le veti gusta, pentru ca nici nu aveti dispozitia necesara; nu va lasati intimidati si exprimati-va parerea atunci cand tineti la subiectul in cauza! Nu uitati ca uneori puteti ajuta pe cineva mai bine daca le ascultati oful, si nu daca va oferiti punctul de vedere imediat. Astrele incurajeaza evolutia in cariera in aceste zile, asa ca profitati de orice oportunitate care vi se ofera in acest sens. Daca aveti anumite probleme de sanatate pentru care nu urmati inca un tratament, ar trebui sa va ocupati de acest lucru pentru a evita inrautatirea situatiei.