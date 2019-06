Ce spun astrele azi, 12 iunie

Berbec

Astazi va fi recomandabil sa cautati modalitati de a evolua, de a va imbunatati in cat mai multe directii. Este o zi foarte favorabila introspectiei, analizei propriilor perspective asupra vietii si a ceea ce presupune aceasta. Poate suna filosofic, insa uneori, este cazul sa va aplecati si asupra unor astfel de aspecte. Sunteti, prin excelenta, persoane inclinate spre analize a propriului eu, mai ales atunci cand lucrurile nu va ies asa cum vi le-ati planificat. Puteti, insa, sa va ganditi ca, uneori, viata are propria sa maniera de a aseza lucrurile, astfel incat finalul sa fie unul fericit. Exista mari posibilitati ca acest lucru sa fie foarte valabile, in cazul vostru, pe parcursul acestei zile.



Taur

Daca este cazul, ascultati cu mai multa atentie opiniile partenerului in chestiuni care va privesc pe amandoi in egala masura; nu-l tratati condescendent, fiindca nu veti face decat sa inrautatiti lucrurile. Chiar daca simtiti ca aveti dreptate intr-o mai mare masura, incercati sa va impuneti parerile cu diplomatie. Nu va doriti un dezechilibru in viata personala, insa riscul de a-l avea este destul de mare, daca nu veti sti cum sa manevrati lucrurile in aceasta privinta. In plan profesional, este nevoie sa prezentati puncte de vedere pertinente, bine argumentate; daca subiectele in discutie nu va sunt foarte bine cunoscute mai bine ascultati mai mult si vorbiti mai putin.



Gemeni

Aveti de rezolvat, zilnic, anumite treburi care, chiar daca insemna rutina, nu trebuie ignorate, lasate la voia intamplarii. Si daca veti incerca sa sariti peste unele dintre ele, veti vedea ca evolutia evenimentelor va va intoarce iar si iar la ele. Asa ca, in loc sa fiti fortati sa faceti ceea ce trebuie, fapt ce v-ar putea afecta imaginea, dar si psihicul, mai bine faceti lucrurile asa cum trebuie inca de la inceput si veti vedea ca totul va fi mult mai bine astfel. In plan personal, astfel de actiuni pot avea repercursiuni mai grave, putand determina deteriorarea relatiilor cu partenerii sau cu alti apropiati care au anumite asteptari de la voi.



Rac

Tendintele de autoritarism in relatiile cu cei din jur nu vor fi deloc apreciate de acestia, ba chiar, in unele cazuri, ar putea fi criticate cu vehementa. Daca vreti ca persoanele de langa voi sa se bucure de companie si de conversatie, trebuie sa fiti mult mai relaxati, mai flexibili, mai dispusi sa acceptati si alte pareri. Mai ales daca nu sunteti foarte documentati in anumite subiecte, este total contraindicat sa incercati sa va impuneti cu forta propriile puncte de vedere. Climatul astral al zilei indeamna la pridenta in domeniul financiar; exista riscuri mari la investitii, mai ales la cele nu foarte bine documentate.



Leu

Interactiunea cu sexul opus poate fi extrem de provocatoare pe parcursul zilei de astazi; unele situatii ar putea sa va ia pe nepregatite, insa tocmai surprizele condimenteaza relatia de cuplu. In domeniul profesional, confruntarile cu persoane de sex opus pot sa se lase cu scantei, indiferent ce ar insemna acest lucru. In relatiile sentimentale, orice contact cu sexul opus va implica o reactie emotionala, mai ales ca sunteti destul de pasionali, cand vine vorba de sentimentele voastre. Se pot inchega sau destrama relatii pe parcursul acestei zile, in functie de context. Aveti deci grija cu ceea ceva doriti, caci s-ar putea sa se implineasca!



Fecioara

Este bine sa studiati ceva mai in amanunt anumite chestiuni, inainte de a emite judecati de valoare asupra lor, mai ales daca este vorba de chestiuni insemnate. Nu este bine sa vorbiti in necunostinta de cauza, pentru ca ati putea starni o serie de sentimente negative ca urmare a unor afirmatii ce s-ar putea dovedi neconforme cu realitatea. Ar fi bine sa va erijati in mediatori ai situatiilor tensionate si nu sa fiti factori inflamatori, ceea ce ar fi extrem de nociv pentru voi. In cazul in care sunteti lasati pe dinafara din anumite chestiuni care vi se par importante, nu incercati sa va introduceti cu forta; va veni timpul cand va fi imperativ nevoie de voi.



Balanta

Sunteti la momentul in care trebuie sa va reevaluati sistemul de valori, sa inteegeti mai bine ce va caracterizeaza. Anumite chestiuni pare ca le-ati valorizat mult prea mult, altele pare ca nu le-ati apreciat la justa valoare. S-ar putea sa fiti putin debusolati de evolutia evenimentelor. Este foarte important sa va pastrati, insa, cat mai obiectivi cu putinta, astfel incat sa aveti posibilitatea de a aprecia cat mai corect ceea ce se intampla in viata voastra si, mai ales, pe protagonisti. Incercati sa dati importanta cuvenita lucrurilor care se intampla, astfel incat sa va puteti doza energiile si sa nu pierdeti timpul cu chestiuni neimportante.



Scorpion

Va doriti sa fiti mereu in frunte, sa dominati totul si pe toti, insa aceste lucruri necesita un consum foarte mare de energie, pentru o activitate sustinuta. Nu puteti, fizic, sa mentineti un astfel de consum de energie, de aceea trebuie sa invatati sa va dozati puterile in mod constructiv. Uneori va fi nevoie sa mai lasati de la voi, sa mai renuntati, pentru ca nu veti putea sa participati, la acelasi nivel, la toate activitatile. Este foarte important acest lucru, atat din punct de vedere fizic, cat si psihic. Astazi sunteti predispusi a intra in panica mult mai usor, de aceea veti avea nevoie sa va controlati din acest punct de vedere; calmul este un mai bun sfatuitor.



Sagetator

Nu accentuati anumite dependente, mai ales dependenta de vreo persoana din jurul vostru. Dimpotriva, cautati modalitati de a va castiga independenta, de a va desprinde de ceea ce va tine legati; ar putea fi comod sa aveti mereu pe cine va baza, dar nu este deloc sanatos pentru sanatatea voastra psihica. Cu siguranta, va veti simti mai bine si increderea in propriile forte va spori. Veti dobandi, astfel, curajul de a face mult mai multe lucruri decat v-ati fi asteptat, multe mai multe lucruri de care nu ati fi banuit ca sunteti capabili. Nu lasati la voia intamplarii chestiunile ce privesc propria bunastare fizica. Abuzurile se pot dovedi extrem de daunatoare astazi.



Capricorn

Este bine ca va folositi din plin capacitatile de comunicare, ba chiar e indicat sa le stimulati, sa faceti uz, din plin, de acestea. Comunicarea eficienta poate rezolva o multitudine de probleme, unele chiar destul de dificile. De asemenea, in familie trebuie sa adoptati o atitudine flexibila, luand in considerare opiniile tuturor celor implicati, astfel incat sa pastrati armonia. Ganditi-va cum ati putea sa va rasfatati putin, sa va satisfaceti unele capricii, fara insa a face ravagii in bugetul personal; ar trebui chiar sa va ganditi la economii, care v-ar putea face sa va simtiti mai siguri pe voi si v-ar oferi o mai mare libertate de miscare.



Varsator

Cu cat veti fi mai tenace in activitatile pe care le desfasurati, cu atat atingerea scopurilor propuse este mai probabila. De obicei, munciti foarte mult pentru a ajunge la rezultatele dorite, insa astazi s-ar putea sa nu fiti foarte in forma si sa aveti tendinta de a va eschiva. De aceea, este nevoie sa faceti ceva mai multe eforturi ca de obicei, pentru a va mobiliza. Iar, daca nu este posibil acest lucru, este bine sa va ganditi cum puteti iesi cu fruntea sus, din astfel de situatii. Nu va implicati in investitii finaciare cu risc ridicat, mai ales daca nu aveti toate informatiile bine puse la punct. Daca veti miza prea mult pe noroc, veti pierde.



Pesti

Astazi va fi o zi plina de contacte fructuoase, insa de voi va depinde cum veti sti sa le folositi in avantajul vostru. Unele dintre ele va vor fi de mare folos in perioada imediat urmatoare. Daca intentionati sa faceti pe petitorii pentru vreo cunostinta, aflati ca acest demers nu va avea prea multe sanse de reusita. Dimpotriva, ati putea crea numeroase neintelegeri sau situatii incomode; celmai bine ar fi sa nu va amestecati in astfel de afaceri. Acordati mai multa atentie chestiunilor care va privesc in mod direct si pentru care vi se cere, uneori in mod expres, implicarea;sunt posibile unele tensiuni in familie, din cauza atitudinii voastre indiferente.

