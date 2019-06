Legumele pe care e mai bine să le consumi gătite. Roşiile sunt printre ele

Legumele sunt esenţiale pentru buna funcţionare a organismului, însă cum le consumi ca să beneficiezi la maxim de proprietăţile lor? Există câteva dintre ele pe ar fi mai bine să le găteşti înainte să le mănânci.



Spanacul

Prezenţa frunzelor sale tinere a ajuns să devină un must în farfuriile celor cu preocupări serioase în ceea ce priveşte alimentaţia sănătoasă. Ceea ce puţini ştiu este că în stare proaspătă, această legumă cu frunze verzi conţine cantităţi mari de acid oxalic, un compus cu potenţial dăunător considerabil. Dincolo de faptul că afectează absorbţia unor minerale importante, aşa că fierul, calciul, magneziul şi potasiul, acesta ne mai şi încarcă organismul cu oxalati, favorizând astfel apariţia litiazei renale, a durerilor articulare şi a altor tulburări. Vestea bună este că acidul oxalic este puţîn stabil la temperaturi înalte, astfel că simplă preparare a spanacului la aburi poate reduce nivelul acestuia cu până la 53%. În plus, aburul menajează o bună parte din substanţele nutritive.



Sparanghelul

Un studiu publicat în „Jurnalul Internaţional de Ştiinţă şi Tehnologie Alimentară”, în 2009, a demonstrat că, prin prepare termică, sparanghelul îşi potenţează cu 16-25% activitatea antioxidantă şi de combatere a cancerului, atribuită fenolilor, quercetinei, rutinului, beta-carotenului, luteinei şi zeaxantinei. Un alt studiu apărut în acelaşi an, însă de dată această în „Jurnalul Internaţional al Ştiinţelor Moleculare”, a arătat că sparanghelul gătit creşte nivelul a două tipuri de acid fenolic, asociate cu rate mai mici de cancer.



Roşiile

Spre deosebire de multe alte fructe şi legume, valenţele sanogenetice ale roşiilor sporesc atunci când sunt gătite. În bună măsură, că urmare a amplificării concentraţiei de licopen biodisponibil, unul dintre cei mai eficienţi antioxidanţi pe care ni-i pune natură la dispoziţie – o singură moleculă de licopen neutralizează de zece ori mai mulţi radicali liberi decât vitamina E, conform cercetătorilor de la Universitatea Cornell, din SUA. Concret, testele ştiinţifice au relevat că prepararea roşiilor la o temperatura de 88º C, timp de 30 de minute, conduce la o creştere cu 164% a nivelului de licopen, dar şi la o scădere corespunzătoare cu 29% a nivelului de vitamina C. Beneficiile pe care le aduce licopenul organismului sunt însă infinit mai mari şi merită din plin „preţul” plătit.



Morcovii

La fel că în cazul roşiilor, căldură potenţează proprietăţile antioxidante ale morcovilor. De dată această, deoarece îmbunătăţeşte biodisponibilitatea betacarotenului prezent din abundenţă în această rădăcinoasă apetisantă. Din morcovii cruzi, organismul nostru reuşeşte să extragă doar 25% din betacaroten. Simplă lor fierbere sau coacere (de preferat cu coajă) poate triplă acest procent. Pentru a absorbi şi mai mult betacaroten, e suficient să-i asezonăm cu puţîn unt, ulei de măsline sau fructe oleaginoase.



Ciupercile

Pe lângă faptul că sunt mai uşor digerabile, atunci când sunt gătite, ciupercile devin şi mult mai generoase în ceea ce priveşte aportul de polifenoli, flavonide şi ale substanţe antioxidante. În plus, prelucrarea termică le face mai sigure pentru consum. Specialiştii avertizează că, în stare crude, unele tipuri de ciuperci au în compoziţie cantităţi variabile de agaritina, o substanţă potenţial toxică, suspectată a fi carcinogenă.