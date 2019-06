Un nou grup de viitori voluntari ai Corpului Păcii în Moldova, ajunşi recent în ţară, se pregătesc pentru a se implica activ în viaţa comunitară a Republicii Moldova. Timp de doi ani, cei 49 de voluntari, se vor implica activ în viaţa socială a moldovenilor. Aceştia vor preda educaţia pentru sănătate şi limba engleză în şcoli, dar se vor implica şi în proiecte de dezvoltare a comunităţii, relatează Mesager.

Motivele care i-au determinat pe voluntari să aleagă Republica Moldova sunt multiple. Travis are rude care cândva au locuit prin părţile noastre.

„Eu vin din New York, dar am ales Republica Moldova pentru că rudele mele sunt din această parte lumii şi mi-am dorit din totdeauna să vin să văd cum e aici. Îmi plac foarte mult peisajele, oamenii, mâncarea şi dansurile populare. Limba română mi se pare foarte interesantă şi frumoasă, dar am s-o însuşesc şi mai bine alături de oamenii la care voi merge”, a declarat voluntarul Travis.

În doar patru zile, Paper a învăţat mai multe cuvinte în limba română.

„Corpul păcii, aş dori să mâncaţi ceva? Am făcut mai multe cercetări înainte de a veni aici şi am văzut că sunt foarte multe organizaţii non-guvernamentale şi aş dori să-mi împărtăşesc cunoştinţele cu partenerii de aici. Eu am crescut într-o localitate agrară şi nu mi-e frică că nu mă voi descurca la sat. Am gustat deja căpşunii şi cireşele, sunt foarte gustoase”, a precizat voluntara Paper.

Voluntarii sunt fascinaţi de frumuseţea şi ospitalitatea ţării noastre.

„Înainte să vin aici, m-am documentat despre corpul păcii din Moldova, şi m-a fascinat în primul rând cultura acestei ţări, mi se pare una dintre cele mai bogate culturi, de aceea am decis să vin în Moldova. Limba român, mi se pare uşoară, câteva noţiuni fundamentale deja le-am însuşit şi cred că-mi reuşeşte”, a spus un alt voluntar.

După instruiri, voluntarii vor fi repartizaţi în sate, unde vor locui în familii moldoveneşti şi vor contribui activ la dezvoltarea comunităţii.

„Ei vor preda limba engleză, vor preda educaţie pentru sănătate în şcoli şi cei care sunt din programul dezvoltare comunitară şi organizaţională, vor lucra în diferite organizaţii non-guvernamentale. Am organizat conferinţe de instruire a viitoarelor familii - gazdă cei care-i vor avea în sânul familiei, ca membri de familie pe aceşti voluntari.”, a declarat managerul de program al „Corpului –Păcii”, Tereza Zagaevschi.

Anul trecut 50 de voluntari ai Corpului Păcii au venit în ţara noastră şi au fost implicaţi în mai multe acţiuni.