Ce spun astrele azi, 9 iunie

Berbec

Daca veti sti cum sa abordati situatiile dificile, incurcaturile care se pot ivi fara de veste si daca veti organiza lucrurile cu eficienta, atunci ziua de astazi ar putea trece foarte usor, ba chiar si cu unele rezultate mult mai bune decat v-ati fi asteptat; acum se poate vedea talentul vostru de mediatori. Mai bine decat atat, nu va fi nevoie sa faceti totul singuri. Vor fi in jurul vostru destule persoane care va pot ajuta sa gasiti solutiile cele mai bune. Voi trebuie doar sa le reperati, printre cei pe care-i aveti, de obicei, prin preajma. Atentie! O parte din succesul vostru de astazi depinde si de alegerile pe care le veti face in aceasta privinta.



Taur

Putina autodisciplina si autocontrol v-ar prinde bine intr-un context tensionat, turbulent, chiar, in care vi se cer foarte multe, iar voi nu sunteti foarte dispusi a le oferi. Trebuie, totusi, sa vedeti in ce situatie puteti spune nu, deoarece uneori poate fi riscant sa refuzati anumite persoane si anumite situatii. Ca urmare, pastrati-va obiectivi si faceti alegeri corecte; lasati-va posibilitatea de a avea spatiu de manevra, care sa va permita sa va retrageti, in cazul in care trebuie. Zilele urmatoare s-ar putea dovedi mult mai simple astfel. In plan personal, veti avea tendinta de a complica lucrurile, fapt ce va poate cauza probleme nedorite, ce pot fi, cu putina atentie, usor de evitat.



Gemeni

Inca de dimineata va veti trezi cu optimism si o mare dorinta de a va afirma; considerati ca v-ar prinde bine sa fiti in centrul atentiei, sa vorbiti de pe o pozitie vizibila despre subiectele de interes ale zilei. Totusi, aveti grija sa nu incercati sa va impuneti fortat. Lasati-i pe ceilalti sa va aprecieze eforturile, trecand totul prin filtrul lor propriu. Este total contraindicat sa uitati de modestie si sa incepeti sa va laudati propriile realizari. Unii ar putea fi chiar dezgustati de acest lucru. Nici in familie nu este indicat ca astazi sa alegeti o tactica in care sa considerati ca le stiti pe toate, fiindca veti pierde mult in relatia cu apropiatii.



Rac

Daca veti incepe sa munciti cu spor inca de dimineata, aveti toate sansele sa finalizati sarcinile pe care le aveti si sa va bucurati, ulterior, de o dupa-amiaza doar pentru voi. Planificati ceva placut pentru a face in aceasta a doua perioada a zilei, atrageti de partea voastra si persoane cu care va face placere sa va petreceti timpul. Este important pentru voi sa socializati si, daca simtiti nevoia sa faceti asta, este bine sa nu amanati deloc; mizati pe acele persoane care au o influenta pozitiva in viata voastra si in compania carora va simtiti cel mai bine. Socializarea este importanta si pentru viata profesionala, mai ales daca sunteti interesati sa promovati.



Leu

Profunzimea ideilor si a filosofiei de viata pe care o prezentati, de obicei, ar putea fi prea mult pentru cei care va asculta. Unii ar fi chiar inspaimantati de anumite chestiuni pe care le sustineti; uneori, chiar simpla voastra prezenta ar putea fi considerata, de anumite persoane, ca fiind intimidanta. Din pacate, aceste caracteristici par a fi mult mai pregnante astazi si, daca nu veti aplica un oarecare control, va veti trezi ca nu vor mai ramane prea multi in preajma voastra cu care sa mai schimbati pareri. Este foarte posibil ca tendintele autoritariste sa se manifeste si in viata voastra personala, aducandu-va numeroase prejudicii.



Fecioara

In prima parte a zilei este posibil sa primiti mai multe oferte pentru a intra in diverse tipuri de parteneriate. Nu este obligatoriu sa fie parteneriate doar in domeniul profesional. Indiferent de aceasta, este nevoie sa fiti foarte obiectivi si realisti in alegerea celor mai potrivite asocieri, astfel incat acestea sa se dovedeasca, in final, a fi profitabile si nu daunatoare. Puneti-va in valoare cunostintele si abiltatile asa cum stiti mai bine si veti reusi sa ajungeti acolo unde va doriti. Imaginatia voastra debordanta ar putea sa va duca la cheltuieli destul de mari, care v-ar putea destabiliza bugetul; unele chestiuni pecuniare este posibil sa va acapareze atentia in a duoa parte a zilei.



Balanta

Poate ca ar fi momentul sa va luati inima-n dinti si sa decideti masuri drastice care sa puna ordine in viata voastra, in cazul in care credeti ca haosul a pus stapanire. Daca nu veti merge in nici o directie clara si va veti lasa dusi de curent, exista riscul de a pierde multe dintre avantajele si beneficiile pe care le-ati acumulat pana la acest moment, iar acest lucru nu este de dorit. Ati muncit din greu pentru a va asigura o anumita pozitie, profesionala si sociala, de aceea trebuie sa actionati cu intelepciune, nu cu impulsivitate. Emanciparea copiilor poate fi o problema delicata pentru voi, pe care inca nu o puteti digera; va trebui sa va adaptati totusi, imprejurarilor care vi se pun in fata.



Scorpion

Nu va implicati in discutii in contradictoriu cu anumite persoane, mai ales daca stiti ca nu aveti destule argumente pentru a iesi invingatori. Daca interlocutorul poate fi mai bine pregatit decat voi, nici nu va ganditi ca aveti sanse de castig; veti iesi destul de sifonati dintr-o astfel de situatie. Interveniti in familie, atunci cand lucrurile par sa degenereze si neintelegerile devin o regula. Reglati lucrurile inainte ca acestea sa devina acute. In relatiile cu juniorii, trebuie sa incercati sa va impuneti rabdare, chiar daca aceasta va este pusa greu la incercare; vorbele aruncate la intamplare pot sa afecteze destul de mult relatiile de acest gen.



Sagetator

Este timpul sa analizati cu mai multa atentie rezultatele ultimelor procese de gandire. Se poate sa fi gasit solutii unor probleme care va macina de multa vreme. Nu va temeti sa luati initiative si sa implementati ceea ce ati vizualizat deja in capul vostru. Chiar daca va fi ceva mai dificil, in final, va veti da seama ca a meritat efortul. Tineti cont de faptul ca, atunci cand sunteti in pana de inspiratie, trebuie sa cautati sursele care va pot oferi noi idei; nu asteptati ca ele sa apara din neant, pentru ca acest lucru nu se va intampla, cu siguranta. Este o zi perfecta pentru a participa la programe de perfectionare profesionala, mai ales daca va ganditi sa urcati pe scara ierarhica a carierei voastre.



Rac

Mai multa disciplina in viata profesionala v-ar putea ajuta si mai mult sa accedeti spre scopurile pe care le urmariti. Mereu va faceti planuri si va stabiliti obiective si este bine sa le si respectati. Ce rost are sa pierdeti timp cu planificarile, daca ulterior porniti pe alta cale si nu mai tineti cont de ceea ce ati stabilit? Nu va implicati in conflicte la locul de munca; aveti mare gria, caci exista unele persoane care ar vrea sa va atraga, in mod special, in astfel de situatii, pentru a va pune intr-o lumina proasta. Pastrati o atitudine neutra pentru ca lucrurile sa mearga usor pe fagasul normal; mizati cat mai mult pe diplomatie, pentru a pastra linistea si calmul.



Varsator

Va simtiti bine in cadrul familiei, atunci cand stiti ca cei dragi va sunt aproape si ca va puteti baza pe ei. Insa acest lucru inseamna ca si voi trebuie sa va implicati, sa va aratati mereu sprijinul si disponibilitatea pentru dansii. Anumite chestiuni domestice ar putea sa ceara o implicare mai substantiala din partea voastra; nu " faceti ca ploua" in privinta lor. Unele deziluzii in privinta colaborarilor de la locul de munca s-ar putea sa va umbreasca aceasta zi, insa nu este cazul sa faceti o traedie din asta. Trebuie sa fiti constienti ca fiecare isi urmareste propriile interese si ca, uneori, acestea pot sa intre in conflict cu ale voastre.



Pesti

Astrele spun ca veti avea destul demult succes in prima parte a zilei, insa daca nu veti sti cum sa-l manevrati, in a doua parte a zilei lucrurile se pot intoarce total impotriva voastra. Mai ales in plan profesional este valabil acest lucru. Nu va faceti un obicei din a cheltui bani in mod nechibzuit, pentru ca veti ajunge, cu siguranta in impas, iar atunci va va fi extrem de greu sa va reechilibrati. In privinta deciziilor domestice, consultati-va neaparat cu membrii familiei, mai ales daca impactul asupra lor este semnificativ; nu va comportati dictatorial, pentru ca aceasta nu este deloc o atitudine fair-play si nu va fi tolerata.