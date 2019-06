Suspect reţinut pentru că ar fi plănuit un atac cu grenadă în zona Times Square din New York

Un bărbat neidentificat a fost reţinut de poliţia federală americană după ce ar fi încercat să cumpere mai multe grenade pe care să le detoneze ulterior în zona Times Square din New York, potrivit unor surse de securitate, transmite ABC News.



Bărbatul a fost interceptat de autorităţile federale şi locale, dar nu reprezenta o ameninţare iminentă.



El este aşteptat să fie adus vineri în faţa unui tribunal federal din Downtown Brooklyn.



Suspectul a fost depistat întrebând despre cum poate face rost de grenade şi discutând despre folosirea lor în Times Square, au declarat sursele pentru ABC News.



Membrii Echipei Comune de Combatere a Terorismului din New York, formată din agenţi FBI şi detectivi din cadrul Departamentului de Poliţie din New York, au început urmărirea bărbatului şi probabil l-au luat în custodie.



Suspectul nu pare să aibă legătură cu alte persoane sau că ar face parte dintr-un complot mai amplu.