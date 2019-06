Theresa May demisionează oficial vineri din funcţia de lider al Partidului Conservator/ Până când va rămâne premier al Marii Britanii

Prim-ministrul britanic Theresa May va demisiona vineri în mod oficial din funcţia de lider al Partidului Conservator, dar va rămâne în funcţia de premier al Marii Britanii până va fi ales succesorul său, relatează BBC.



Theresa May şi-a anunţat demisia din funcţie în urmă cu două săptămâni, cu regret că nu a reuşit să încheie procesul de Brexit.



În cursa pentru funcţia de lider al Partidului Conservator şi automat, prim-ministru al Marii Britanii, s-au înscris 11 perlamentari conservatori. Practic, Theresa May va fi premier interimar al Marii Britanii până la desemnarea succesorului său de către Partidul Conservator (centru-dreapta).



Alegerea viitorului lider al Partidului Conservator se va face printr-o serie de voturi secrete, care vor avea loc în datele de 13, 18, 19 şi 20 iunie. Câştigătorul ar urma să fie anunţat în data de 22 iunie.



"Am făcut tot ce am putut pentru a-i convinge pe parlamentari să susţină Acordul Brexit, dar, din păcate, nu am reuşit acest lucru", a declarat Theresa May într-un discurs rostit în data de 24 mai, când şi-a anunţat intenţia de a demisiona.



"Regret foarte mult că nu am reuşit să realizez Brexit. Succesorul meu va trebui să ajungă la ajungă la un consens. Consensul va fi posibil dacă ambele părţi implicate în dezbatere vor fi capabile de compromisuri. Ştiu că Partidul Conservator se poate înnoi în anii care urmează. Ştiu că putem realiza ieşirea din Uniunea Europeană. Sunt mândră de progresele pe care le-am obţinut în ultimii ani. Am ajutat mai mulţi oameni ca niciodată să aibă locuri de muncă", a subliniat Theresa May.



Consiliul European a decis amânarea ieşirii Marii Britanii din UE până pe 31 octombrie 2019. Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. În cazul în care Acordul ar fi aprobat, ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar urma să se producă imediat.



Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană.