Ce spun astrele azi, 6 iunie

Berbec

Daca veti alege sa petreceti timp de calitate cu familia, cu prietenii apropiati sau cu orice alte persoane cu care va intelegeti foarte bine, acest lucru va fi numai in beneficiul vostru, mai ales in conditiile in care ziua incepe inca de dimineata intr-o nota nostalgica si cu apatie. Prezenta in jurul vostru a unor persoane vesele, energice ar putea fi molipsitoare si v-ar putea impedica sa cadeti in “butoiul cu melancolie”, ceea ce nu ar fi un lucru foarte bun pentru sanatatea voastra fizica si psihica. Cu cat va veti mobiliza mai usor, cu atat veti reusi sa va indepliniti mai simplu sarcinile de peste zi; este important sa nu ramaneti cu restante, pentru ca dupa acestea vin alte sarcini si nu este bine sa va aglomerati.



Taur

Desi va place sa fiti in centrul discutiilor si sunteti nelipsiti din cercurile sociale, este cazul sa va mai intoarceti atentia si spre partea domestica a vietii voastre, mai ales daca ati fost solicitati sa interveniti si sa va faceti resimtita prezenta. Ati putea fi confruntati, pe de alta parte, si cu tentatia unor scurte deplasari, care v-ar lua insa destul din timpul zilei, astfel incat veti fi pusi in situatia de a face alegeri, si nu dintre cele mai usoare. Veti fi solicitati mult in plan personal, de diverse chsitiuni pe care apropiatii vi le supun atentiei; chiar daca unele vi se par plicitisitoare, adoptati o atitudine diplomatica, care sa va intretina aparentele macar.



Gemeni

Astazi este o zi foarte propice pentru a va arata calitatile, pentru a va pune in valoare potentialul si pentru a demonstra celor care va contesta ca puteti face mult mai multe lucruri decat ati lasati sa se vada. Aveti astfel posibilitatea sa va demonstrati si voua insiva ca sunteti capabili si, in acelasi timp, i-ati pune pe ganduri pe adversarii care poate nu va percepeau ca pe un pericol la adresa lor. Acesta poate fi si un lucru mai putin avantajos insa, pentru ca nu veti mai putea lua pe nimeni prin surprindere atunci cand va fi cazul. In plan sentimental, va fi nevoie sa va implicati mult mai mult daca doriti ca relatia de cuplu sa mearga inainte in bune conditii.



Rac

Nu subestimati rolul rutinei de zi cu zi in succesul vostru de pana acum, chiar daca v-ati plictisit sa faceti aceleasi lucruri mereu; cu siguranta, datorati acestei rutine statutul social si pozitia financiara pe care le detineti. De aceea, n-ar trebui sa simtiti astfel de aversiune. Daca, insa, doriti sa schimbati cate ceva, aveti toata libertatea sa o faceti; atata timp cat fiecare dintre aceste schimbari este bine gandita, ea isi va arata foloasele in directia ascensiunii pe care v-o doriti. Culegeti cu atente, din conversatiie zilei, informatiile care va intereseaza; uneori, pana si cele mai mici detalii, se pot dovedi a fi foarte utile, in diverse imprejurari.



Leu

Interlocutorii vostri devin foarte importanti pentru voi zilele acestea. Poate fi vorba despre chiar partenerii de viata. Puteti folosi fiecare clipa petrecuta impreuna pentru a face planuri, pentru a pune tara la cale, pentru a discuta despre multele probleme cre va preocupa. Aveti nevoie de astfel de momente si nu trebuie sa ezitati atunci cand aveti parte de ele. Aratati-va mai putin intrasigenti in anumite aspecte ce privesc chestiunile domestice. Nu cereti altora mai mult decat puteti voi face. Relatiile cu prietenii s-ar putea complica in conditiile in care nu veti ajunge la un numitor comun asupra unui subiect de interes; poate ar fi bine sa va ganditi la un compromis.



Fecioara

Anumite situatii mai incurcate va solicita foarte mult atentia si veti simti nevoia sa cereti ajutor pentru a le descalci. Cautati insa persoane in care puteti avea incredere. Astrele arata astazi o dualitate care poate insemna ca veti avea de-a face cu persoane cu un caracter duplicitar, care una sa spuna si alta sa faca. Abordarea tuturor lucrurilor cu calm si rabdare poate fi de mare ajutor si chiar ii poate debusola, pana la un punct, pe interlocutori. Este bine sa va sustineti cu diplomatie pozitiile, in chestiunile domestice in care nu ajungeti la acord cu partenerul, chiar daca sunteti absolut convinsi ca pozitia voastra este cea corecta.



Balanta

Inca de la primele ore ale dimentii veti fi confruntati cu probleme destul de spinoase, in care va trebui sa manevrati cu foarte mare grija lucrurile pentru a nu supara pe cineva. Veti fi nevoiti sa pasiti pe nisipuri miscatoare, iar acest lucru va va epuiza destul de mult. Va veti confrunta cu o situatie incomoda, daca nu veti reusi sa gasiti liniste in sanul familiei; este foarte posibil ca si aici sa trebuiasca s-o faceti pe arbitrul, nereusind sa aflati linistea de care aveti atata nevoie. tentatiila de a cheltui va fi foarte puternica astazi; la fel, si riscul de a va depasi veniturile este crescut. Nu va avantati in investitii financiare pe care nu le intelegeti suficient; mandria va poate aduce pierderi.



Scorpion

Calitatile de lider va fac sa actionati intr-o anume maniera, chiar daca nu prea sunteti indreptatiti sa faceti acest lucru; intoleranta si intransigenta ar putea fi exacerbate astazi. Atentie mare ca s-ar putea sa-i suparati tocmai pe cei indreptatiti, dar si sa starniti resentimente intre cei aflati pe acelasi nivel cu voi. Este bine sa va castigati drepturile, nu sa incercati sa vi le impuneti fortat celorlalti, pentru ca, in acest ultim caz, nu veti reusi decat sa va faceti dusmani. O persoana mai in varsta, din familie, ar putea avea nevoie de sprijinul vostru intr-o problema medicala; ar putea fi un moment in care sa va reevaluati si voi unele obiceiuri de viata nesanatoase.



Sagetator

Nu vor aparea evenimente iesite din comun in viata voastra, pe perioada acestei zile. Ba chiar veti fi plictisiti de rutina si monotonia in care sunteti nevoiti sa va desfasurati activitatea. V-ati dori sa faceti ceva ca sa spargeti cercul vicios al obisnuintei, insa nu prea aveti curaj sa faceti acest lucru. Lipsa de curaj este insa un impediment important in calea avansului si, daca va veti cantona in frica, veti bate pasul pe loc si nu veti reusi sa scoateti nimic bun din ceea ce se intampla. Este foarte posibil sa aveti unele relatii si in relatia cu partenerul de cuplu; nu trebuie sa va lasati influentati de nimeni, ci doar sa fiti sinceri cu cel alaturi de care incercati sa va claditi un viitor.



Capricorn

Daca anumite chestiuni va bantuie mereu gandurile si nu reusiti sa le gasiti rezolvare in valtoarea evenimentelor de zi cu zi, poate ar fi bine sa va retrageti undeva si sa meditati asupra lor, astfel incat sa reusiti sa gasiti solutii viabile. mai alesdaca este vorba de probleme importante, pentru care gasirea solutiilor nu mai poate fi amanata. In familie, s-ar putea sa fiti solicitati ca moderatori in anumite dispute, care par sa se iste din senin. Trebuie sa adoptati o atitudine nepartinitoare, obiectiva, sa explicate deciziile pe care le luati, astfel incat sa nu apara resentimente; va fi o provocare, pentru ca vor fi situatii care va vor lua complet prin surprindere.



Varsator

Ziua va incepe cu numeroase solicitari, care mai de care mai ciudate, iar acest lucru va reusi sa va puna in dificultate, desi, de regula, acceptati provocarile cu mintea deschisa; in unele momente, insa, este foarte posibil sa nu fiti pregatiti, nici fizic, nici psihic, pentru a face fata. Aveti grija si plecati-va urechea si la necesitatile proprii. Chiar daca familia este pe primul loc, chiar daca sunteti dispusi sa dati totul pentru bunastarea celor dragi, este nevoie sa aveti grija si de propria persoana, pentru ca epuizarea va va face, la un moment dat, sa clacati. Ascultati de sfaturile apropiatilor cand acestia va indeamna sa va odihniti si sa va alimentati corespunzator!



Pesti

Puneti mai mult pret ca de obicei pe aspectele materiale ale vietii voastre, insa mai exista si alte chestii care trebuiesc luate in considerare. Daca va veti stresa prea mult pentru problemele de natura pecuniara, daca veti considera ca acestea fac aproape totul in viata voastra, ati putea ajunge in situatia de a pierde momente importante, pe care nu le veti mai putea recupera. S-ar putea sa regretati mai tarziu, daca nu va temperati o astfel de gandire! Discutiile cu partenerul pot fi destul de tulburi, mai ales daca sunt aduse in discutie subiecte sensibile pentru voi doi; incercati sa abordati totul cu cat mai mult calm.