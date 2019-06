Analiză: Piața internetului fix în bandă largă continuă să crească

Piața internetului fix în bandă largă continuă să crească, iar dinamizarea concurenței va facilita accesul populației la acest tip servicii. Este concluzia unei analize publicată pe pagina Poşta de Ştiri, de pe Facebook. Lider pe acest segment de piață rămâne în continuare operatorul național Moldtelecom. Ceilalți doi operatori cu cote importante în piață sunt în spatele companiei de stat.



Potrivit sursei citate, în primul trimestru 2019, numărul de abonați a ajuns la aproape 632 de mii, iar vânzările operatorilor au crescut cu 6,2%, comparativ cu trimestru unu 2018, și s-au cifrat la circa 350 milioane de lei.



“În prezent, R. Moldova este printre țările lumii cu cel mai rapid Internet, conform studiilor internaționale de specialitate. Unul din promotorii dezvoltării industriei IT și de comunicații este actualul premier Pavel Filip, care, atât din funcția de ministru al Tehnologiilor Informaționale, dar ți din poziția de prim-ministru, a promovat și a susținut dezvoltarea industriei IT. Iar unul din proiectele de vază elaborate și implementate la inițiativa lui Filip este “Moldova IT Parc”, habitat ce oferă condiții favorabile pentru dezvoltarea industriei, dar și de atragere a investițiilor și de creare locurilor noi de muncă”, se mai conţine în analiza citată.