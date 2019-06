Deputat PSRM despre cerințele ACUM: „dă-mi-o pe fiica ta pe o noapte și îți promit că peste 3 zile mă căsătoresc cu ea”

Solicitarea funcțiilor de Premier și de Președinte al Parlamentului de către blocul ACUM din partea PSRM este comparată de deputatul Bogdan Țîrdea cu o situația când un tânăr ar cere fata de la părinții săi pe o noapte cu promosiunea că peste trei zile se va căsători cu ea. Cu alte cuvinte, este o solicitare în care nu se poate avea încredere.



„Sunt șocat. Din nou, ei (Năstase și Maia Sandu) insistă ca funcția de preşedinte al Parlamentului, de Prim-ministrul și, de facto, întregul Guvern să fie sub controlul lor. Iar după 3 zile, chipurile, Năstase va demisiona, cedând postul Zinaidei Greceanîi… Și dacă Andrei Năstase se va răzgândi și nu va demisiona?”, a scris Țârdea pe facebook.



„Blocul ACUM este ca un șofer de camion, care a intrat în casa ta să înopteze! Și nu doar a înnoptat, dar are și propuneri: dă-mi-o pe fiica ta pe o noapte și îți promit că peste trei zile am să mă căsătoresc cu ea”, a adăugat deputatul PSRM.

Într-un final, Țârdea se adresează lui Năstase și Maia Sandu: „Poate a venit timpul să ne apucăm de treabă și să nu mai umblăm cu prostiile?”.