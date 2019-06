Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei în fiecare dimineaţă suc de rodie. Efectele sunt surprinzătoare!

Se poate spune fără a exagera că rodia este un fruct minune. Este bogat în vitamine, antioxidanţi, dar şi calciu, potasiu şi fier, de aceea este indicat să îl incluzi în alimentaţia ta. Fie că îl consumi în stare naturală sau sub formă de suc, acesta îţi va aduce numai beneficii.



Rodia are de trei ori mai mulţi antioxidanţi decât orice alt aliment bogat în antioxidanţi. Aceste substanţe îi conferă rodiei abilitatea de a “lupta” cu bolile, cu efectele îmbătrânirii, cu distrugerea ţesuturilor. Mai mult, rodia are puţine calorii şi o valoare nutriţională mare.



O poţi consuma în stare naturală şi în diverse salate, preparate sau deserturi, dar şi sub formă de suc.



Consumarea sucului de rodie poate avea un impact foarte mare asupra sănătăţii tale, îmbunătăţind activitatea aparatului cardio-vascular şi reducând riscul de inflamaţii sau cancer.



Beneficiile sucului de rodie pentru bărbaţi



Sucul de rodie are efecte surprinzătoare asupra bărbaţilor. Cercetările arată că acest suc-minune acţionează ca viagra naturală! Un studiu cu privire la efectele pe termen lung ale sucului de rodie realizat în 2005, a arătat că disfuncţia erectilă este strâns legată de radicalii liberi. Sucul de rodie, bogat în antioxidanţi luptă împotriva acestora şi, prin urmare, împotriva acestei disfuncţii erectile.



De asemenea, studiile au arătat că un pahar de suc de rodie pe zi poate încetini drastic dezvoltarea cancerului de prostată.



Beneficiile sucului de rodie pentru femei



Are un efect pozitiv în cazul femeilor însărcinate, fiind o sursă bogată de vitamine şi minerale, incusiv acid folic, care este o componentă vitală a dietei în timpul sarcinii! Proprietăţiile anti-inflamatorii ajută, de asemenea, la păstrarea unei circulaţii bune a sângelui, care ajută la dezvoltarea sănătoasă a bebeluşului. Totodată, conţinutul de potasiu din rodie, ajută la calmarea durerilor de picioare cu care se confruntă majoritatea femeilor însărcinate.



Rodia nu este bună numai pentru sănătate, ci ea are şi un efect pozitiv asupra pielii. Rodia este bogată în vitamina C şi alţi antioxidanţi, compuşi care îmbunătăţesc aspectul pielii şi încetinesc procesul de îmbătrânire.



Rodiile sunt o sursă importantă de vitamina C – o substanţă nutritivă foarte bună pentru piele. în plus, conţine şi proantocianidine şi flavonoide (antioxidanţi) care încetinesc procesul de îmbătrânire al tegumentului.



Sunt multe modalităţi prin care poţi include rodia în rutina ta de îngrijire a pielii. Iată cum foloseşti rodia pentru a avea un ten strălucitor.



Cum faci suc de rodii