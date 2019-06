Johannes Hahn, depsre o eventuală guvernare PDM-PSRM: Noi vom evalua Executivul în funcţie de oportunitatile pe care le poate oferi

Moldova are nevoie de stabilitate, iar UE are nevoie de o ţară vecină în care să fie pace. Este opinia exprimată de comisarul european pentru extindere și vecinătate, Johannes Hahn, privind constituirea unei guvernări PSRM-PDM. Oficialul european a mai spus că Bruxelles-ul va evalua orice Guvern de la Chişinău în fucnţie de performanţele sale, dar şi de oportunităţile pe care le poate oferi.



„Cum am mai mentionat, noi vom evalua orice guvern în funcţie de oportunitatile pe care le poate oferi. Vrem să avem o ţară vecină în care sa existe pace şi anume acest lucru va conta pentru noi”, a declarat Johannes Hahn.



Acesta a precizat că UE va lăsa la discreţia factorilor de decizie de la Chişinău decizia privind constituirea noii coaliţii de guvernământ. “Noi nu suntem cei care dictăm ceva. Vreau să vă spun că este totalmente la discreţia localnicilor să ia o decizie şi să găsească o soluţie”, a mai spus oficilaul european.



Anterior, analistul politic american Vladimir Socor a declarat că descinderile la Chişinău ale comisarului european Johannes Hahn, a vicepremierului rus Dmitri Kozak și a directorului Oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat al SUA, Bradley A. Freden sunt menite să medieze formarea unei coaliţii PDM-PSRM în Parlamentul de la Chişinău. „Probabil că se pune la cale o mediere a formării unei noi coaliții guvernamentale la Chișinău cu ajutorul reprezentanților a trei mari puteri – Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite. Probabil că aceste trei mari puteri s-au pus de acord, cel puțin în linii generale, asupra configurației unei guvernări de coaliție la Chișinău. După câte se pare, această guvernare ar fi compusă din Partidul Democrat, condus de dl Plahotniuc, și Partidul Socialiștilor, condus neoficial de Igor Dodon. După părerea mea, o asemenea formulă ar fi, cum s-ar exprima dl Igor Dodon, logică”, susţine Vladimir Socor.