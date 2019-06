Ce spun astrele azi, 3 iunie

Berbec

Este bine ca astazi sa optati pentru prudenta, in multe dintre domeniile in care veti fi nevoiti sa actionati; nu are rost sa mizati pe noroc, atunci cand norocul nu este de partea voastra. In ceea ce priveste finantele, trebuie sa fiti chibzuiti si sa nu cheltuiti mai mult decat v-ati propus, pentru achizitii de necesitate urgenta. La locul de munca, trebuie sa aveti grija cu cine colaborati si la modul in care respectivele persoane se comporta, daca puteti sau nu sa le acordati increderea voastra. De asemenea, nu va aventurati in actiuni hazardate si insuficient documentate, pentru ca nu veti reusi sa realizati prea multe. Ba chiar exista riscul de a va incurca mai mult.



Taur

Nu prea va place sa va implicati in tot felul de discutii, insa nu veti avea incotro, veti fi atrasi in ele; din pacate, in urma unor dispute mai aprinse decat altele si s-ar putea ca, la un moment dat, sa va treziti prinsi in niste polemici tensionate care pot sa se lase cu scantei. S-ar putea chiar ca, o discutie interesanta si incitanta sa se transforme intr-un adevarat conflict. In mod cert, va fi un efort considerabil din partea voastra, sa gasiti caile diplomatice pentru a aplana, pe cat posibil astfel de situatii. Nervii intinsi la maximum nu vor face bine nimanui, iar imaginea sifonata nu va putea fi evitata. Macar in familie, incercati sa pastrati linistea si calmul, pentru a avea un refugiu in toate aceste tulburari.



Gemeni

Exista o serie de divergente in plan personal, poate o serie de neintelegeri cu partenerul de relatie, cu copiii, lucruri care sunt neclare si necesita limpezire. Este bine sa initiati discutii pe temele de interes si sa clarificati situatia. Nu lasati, in nici un caz, lucurile sa treneze. Aveti mare grija la modul in care va organizati finantele astazi. Daca veti primi o suma de bani, nu va repeziti s-o cheltuiti pe toata deodata, indiferent de cata nevoie aveti de anumite lucruri. Limitati-va la strictul necesar si puneti bani deoparte pentru momentele in careveti avea mai mare nevoie; lucrati cu liste pe care sa le respectati cu sfintenie, daca altfel nu puteti face vreo planificare.



Rac

Sunteti intr-o dispozitie romatica si, daca si partenerul vostru va fi pe aceeasi lungime de unda, veti avea posibilitatea de a petrece o zi exceptionala din punct de vedere sentimental; armonia si pasiunea va vor insufleti si va vor face sa va simtiti gata de orice. Chiar daca exista riscul aparitiei unor complicatii la locul de munca, acest lucru nu va avea darul de a va strica buna dispozitie, intarita de armonia din plan personal si de sprijinul de care va bucurati din partea partenerului de cuplu. Profitati de aceasta stare de spirit pentru a va face placuti persoanelor cu semnificatie in viata voastra - profesionala si personala.



Leu

Un usor disconfort din cauza unor probleme emotionale sau domestice ar putea sa va afecteze starea de sanatate; nu sunteti persoane care sa renuntati usor, de aceea este foarte posibil ca nici sa nu aratati cuiva vreo suferinta, chiar daca ea exista. Trebuie, totusi, sa aveti grija la factorii de stres si sa actionati pentru diminuarea actiunii lor. Nu va grabiti in a lua decizii in probleme asupra carora nu aveti destule informatii, mai ales daca implica si o serie de consecinte nu tocmai de neglijati. Rezervati-va timp pentru a studia mai bine chestiunile respective; deciziile pripite nu vor intarzia sa-si arate efectele negative. Rezervati-va timp si pentru a va ingriji de propria sanatate.



Fecioara

Planurile pe care le-ati ticluit de atata timp s-ar putea sa nu iasa deloc asa cum ati estimat, din acest motiv va vedeti oarecum in impas si in imposibilitatea de a continua. Totusi, nu trebuie sa luati totul in tragic, ci, dimpotriva, sa va mobilizati pentru a gasi noi solutii problemelor nou aparute. Resursele nu va lipsesc si aveti si energia necesara. Chiar daca veti avea de infruntat unele critici referitoare la schimbarile pe care le veti introduce, daca voi aveti convingerea ca acesta este drumul corect, mizati pe propria intuitie si mergeti mai departe. Nu refuzati apropiatii care va solicita sa le acordati asistenta in diverse probleme.



Balanta

Ca de obicei, vorbiti foarte mult, pentru ca asta este una dintre marile voastre placeri. Totusi, trebuie sa fiti foarte atenti ca, pe parcursul argumentatiilor voastre, sa nu scapati ceva informatii care sa va dea de gol planurile voastre secrete. Aveti tendinta de a va lasa purtati de curenti si de a intinde vorba mai mult decat este necesar, iar astazi pericolul este mult mai crescut. Aveti mare grija sa nu va faceti singuri rau, necontrolandu-va anumite impulsivitati! Planurile profesionale s-ar putea sa nu va iasa asa cum v-ati fi asteptat; nu fiti dezamagiti si incercati in continuare. Reevaluati totul, gasiti solutii mai bune si nu se poate sa nu ajungeti la rezultatul dorit.



Scorpion

Veti inregistra oarecare progrese in intreprinderile voastre de pe parcursul acestei zile, insa veti avea de-a face si cu o serie de obstacole. In conditii normale, nu v-ar deranja niste provocari; dimpotriva, acestea va stimuleaza. Insa veti incepe ziua in conditii de oboseala, fie pentru ca nu v-ati odihnit cum trebuie, fie pentru ca sunteti putin bolnavi. In aceste conditii, veti face cu greu fata solicitarilor si trebuie sa va rezervati timp pentru a va reveni si reface fortele; nu are rost sa faceti pe vitejii. Cel mai bine ar fi sa va recunoasteti limitele si sa actionati in consecinta; mult mai rau ar fi sa provocati cine stie ce neplaceri.



Sagetator

Este foarte posibil ca astazi sa aveti parte de stres fizic si mental, ceea ce va va epuiza peste masura; acest lucru va face extrem de irascibili si exista posibilitatea de a ceda impulsurilor, mai ales in situatii foarte tensionate. Este intelept sa alegeti solutia menajarii sentimentelor, pentru ca lucrurile sa nu degenereze si sa aveti, apoi, probleme si mai mari. Familia va arunca provocari pe care trebuie sa stiti sa le selectati, deoarece unele dintre ele pot fi cauzatoare de incurcaturi. Unele lucruri, astazi, pur si simplu nu se aseaza asa cum va asteptati, asa ca va trebui sa va multumiti cu situatia existenta.



Capricorn

Exista sanse de aparitie a unor complicatii financiare pe parcursul acestei zile, complicatii pe care tare ar fi fost bine sa le puteti evita. Fie sunteti implicati intr-un proiect care nu merge asa cum ati estimat si acest lucru implica cheltuieli in plus, fie provocati vreo dauna cuiva si trebuie sa platiti acea dauna, totul pare sa mearga in sens contrar planurilor pe care le-ati facut cu atata grija. In fine, este clar ca veti da niste bani astazi, pentru a remedia ceva, asa ca trebuie sa va obisnuiti cu acest gand. Ingrijiti-va putin mai atent de starea de sanatate si nu va mai stresati inutil. Bani mai faceti, insa sanatatea nimeni nu v-o mai reda.



Varsator

Ziua de astazi debuteaza cu evenimente neasteptate, care va pot pune unele probleme, daca nu sunt gestionate corect; va trebui sa va puneti iscusinta la lucru si sa cereti sfaturi, daca anumite chestiuni va depasesc. Chiar daca lucrurile nu vor merge exceptional, in plan profesional, este bine sa mentineti o atitudine deschisa referitor la diversele subiecte in discutie, sa fiti deschisi opiniilor celorlalti si sfaturilor bine intentionate. Nu fiti rigizi si inflexibili, pentru ca riscati sa pierdeti foarte multe. Iar pierderile nu vor fi doar imediate, ci si pe termen lung si, in anumite momente, s-ar putea dovedi chiar destul de dureroase.



Pesti

Relatiile familiale se anunta, astazi, destul de tensionate si este foarte posibil sa trebuiasca sa faceti fata unor dispute cam neplacute; nu va place deloc sa fiti pusi in astfel de contexte. Din pacate, daca va veti lasa condusi de propriile impulsuri, care nu sunt foarte pacifiste in astfel de situatii, veti avea numai de pierdut. Atitudinea potrivita este aceea de conciliere, de toleranta; diplomatia poate face minuni. Chiar nu ar fi rau daca ati mai si lasa de la voi, mai ales ca este vorba despre cei dragi; compromisurile ar putea fi cheia rezolvarii unor probleme delicate, ridicate de diverse contexte ale zilei de astazi.