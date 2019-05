Plahotniuc a venit cu un mesaj pentru „politicieni supra-excitați”: Nu vă las eu de capul vostru, am văzut cu toții ce puteți face și, mai ales, ce nu prea puteți. E timpul să revenim la normalitate

Liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a ieșit astăzi în fața jurnaliștilor, după ședința Biroului Permanent al PDM. Acesta a dezmințit minciunile tirajate de unele instituții de media despre starea sa de sănătate.



”Am venit să vă văd, să vă salut și să mă vedeți. Am auzit că sunt oameni, susținători, care își fac griji pentru mine din cauza unor politicieni frustrați, cronic deja. Vreau să-i liniștesc. Eu sunt bine-merci, mai în formă ca oricând”, a spus șeful democraților.



Plahotniuc a transmis și un mesaj pentru politicienii care speculează pe seama absenței sale din viața publică.



”Curând, vine o perioadă când o să ne vedem mai des, aveți puțină răbdare. Iar politicienilor supra-excitați de lipsa mea le spun: „Nu vă faceți în zadar planuri mari, nu vă las eu de capul vostru, o să am eu grijă de voi, am văzut cu toții ce puteți face și, mai ales, ce nu prea puteți, așa că e timpul să revenim cu toții la normalitate”, a spus președintele Partidului Democrat din Moldova.