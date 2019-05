Cum să ai o piele frumoasă pe timpul verii. 5 reguli

Pe măsură ce intrăm în lunile de vară este necesar să ne adaptăm și ritualul de îngrijire a pielii la noul sezon.



Protecția solară potrivită, exfolierea și hidratarea intensă sunt esențiale pentru o piele sănătoasă și strălucitoare. Iată care sunt cele cinci reguli pe care să le respecți pentru a avea o piele frumoasă pe timpul verii:



Folosește zilnic cremă de protecție solară

Nu folosești zilnic crema de protecție solară? Este una dintre cele mai mari greșeli în ceea ce privește îngrijirea pielii. Există concepția greșită că trebuie să aplicăm protecție solară numai atunci când mergem la plajă sau când stăm la soare. Dar oricare altă activitate zilnică petrecută în aer liber, chiar și mersul de acasă și până la birou, face ca pielea ta să fie afectată de razele ultraviolete. De asemenea, nu este nevoie să fie o zi însorită pentru ca razele UV să fie prezente. Razele UVA și UVB sunt prezente în fiecare zi, indifernt dacă este soare sau este înnorat.

Printre efectele negative ale radiațiilor solare asupra pielii se numără îmbătrânirea prematură, apariția petelor pigmentare, reducerea elasticității pielii sau probleme grave de sănătate, precum apariția cancerului de piele.

Aplică în fiecare zi o cremă cu SPF cel puțin 30 înainte de a te machia, iar atunci când stai la soare sau mergi la plajă, reaplică crema de protecție solară la fiecare două ore. Nu uita că și buzele au nevoie de protecție solară. Folosește zilnic un balsam de buze cu SPF 30.



Exfoliază delicat

Cremele de protecție solară, transpirația, impuritățile, celulele moarte și excesul de sebum din timpul verii se pot acumula la suprafața pielii. De aceea este necesar să exfoliezi pielea cu regularitate pentru a elimina toate aceste impurități, dar și pentru a stimula reînnoirea celulară, astfel încât tenul tău să arate perfect zi de zi. Deși produsele de scrub din comerț și cele pe care le poți face acasă sunt o soluție adoptată de numeroase femei, exfolierea chimică este de preferat în locul celei mecanice.

Folosește un ser pentru exfoliere care conține acizi precum alfa hidroziacizi, acid gliclic sau acid lactic. Acizii elimina stratul superior de celule moarte care pot bloca porii și care acoperă pielea cu o peliculă ce o face să pară încărcată și obosită. De asemenea, aceștia accelerează și stimulează procesul de reînnoire celulară. Prin acest efect pielea devine mai luminoasă și mai uniformă, fiind estompate petele pigmentare.

Exfoliază de două sau trei ori pe săptămână. Exfolierea zilnică a pielii nu este recomandată pentru că poate duce la apariția iritațiilor sau a senzației de piele uscată, mai ales în cazul tenului sensibil.



Folosește o cremă sau un ser cu vitamina C

Vitamina C este un antioxidant puternic care are capacitatea de a neutraliza efectele nocive ale radicalilor liberi.

Aceștia din urmă apar atunci când pielea este expusă la factori de mediu precum razele UV. Radicalii liberi afectează ADN-ul celular și pot duce la degradarea structurii pielii, rezultatele fiind probleme precum îmbătrânirea prematură sau apariția cancerului de piele. Aplică în fiecare dimineața și seară o cremă sau un ser cu vitamina C, care va ajuta la neutralizarea radicalilor liberi.



Alege un fond de ten cu textură lejeră

Fondul de ten cu o consistență densă ar trebui înlocuit pe timpul verii cu unul cu o textură lejeră, precum fondul de ten lichid. De asemenea, îl poți înlocui cu o cremă BB care conține elemente nutritive, uniformizează textura și nuanța pielii, dar fără să-ți încarce tenul. O altă opțiune eficientă este folosirea cremelor de protecție solară colorate, care te protejează de efectele nocive ale razelor UVA și UVB și în același timp ascund imperfecțiunile pielii. Pentru a reduce efectul de piele lucioasă provocat de excesul de sebum, folosește șervețele din hârtie absorbantă pentru tamponarea tenului, în loc să aplici mai multe straturi de pudră.



Exfoliază și hidratează pielea corpului

Din cauza expunerii la soare, a apei sărate sau a clorului din piscină, pielea ta poate deveni mai uscată pe timpul verii.

Ai nevoie de un ritual de îngrijire care să includă atât exfolierea, cât și hidratarea pielii de pe întreg corpul. O soluție foarte eficientă este să-ți faci un scrub cu ingrediente pe care în mod sigur le ai deja în casă.

Pentru un scrub natural care îți hidratează pielea ai nevoie de o cană și un sfert de zahăr, o jumătate de cană cu ulei de măsline, trei linguri cu suc de lămâie. Pune toate ingredientele într-un borcan și amestecă bine. Folosește un borcan cu capac etanș, pe care să-l păstrezi în baie. De asemenea, ai putea să pui scrubul într-un recipient gol pentru gel de duș sau loțiune de corp, pentru o aplicare mai ușoară. În timpul dușului, după ce ai stat în apă timp de cel puțin cinci minute, aplică scrubul pe corp și masează cu grijă, apoi clătește-te.

Pielea ta va fi exfoliată și perfect hidratată, având un aspect sănătos și strălucitor.