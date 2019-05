Ce spun astrele azi, 30 mai

Berbec

Nu va jucati cu focul prin alegerea unui diagnostic online! Daca va simtiti rau, apelati la un specialist. Este posibil ca asumarea rolului de lider in grupul de prieteni sa duca la un conflict cu acestia; unora nu le place sa fie pusi in situatia de a asculta de altii. Veti avea de castigat daca sunteti mai indrazneti la locul de munca si va faceti observati; pentru a progresa, trebuie sa va asumati responsabilitati mai multe, chiar si in domenii cu care nu sunteti obisnuiti. Totusi, respectati-va limitele, pentru a nu cadea in cealalta extrema. Astazi veti avea relatii foarte bune si armonioase in ceea ce priveste familia; atunci cand aveti nevoie de un sprijin moral, puteti apela la o ruda mai apropiata.



Taur

S-ar putea ca rabdarea sa va fie pusa la incercare de un eveniment surprinzator; intamplarea va va lua complet pe nepregatite. Este foarte important sa nu va pierdeti cu firea in aceste moment si sa apelati la sprijinul celor dragi. Va aflati intr-o perioada foarte buna pentru nativii care isi doresc mai multa independenta; totul va fi in favoarea voastra, daca va decideti sa va mutati intr-o noua locuinta, sa renuntati la locul de munca sau sa intrerupeti o relatie care nu va face fericiti. Veti reusi sa tranformati o situatie complicata de la locul de munca intr-o oportunitate de a va demonstra aptitudinile de lider.



Gemeni

Incercati sa nu va complaceti intr-o rutina care nu va satisface, in special cand vine vorba de cariera voastra; mersul din inertie poate fi extrem de daunator. Veti fi plini de energie, iar acest lucru va putea fi observat si in modul in care interactionati cu cei dragi. S-ar putea sa va bucurati de mult succes in viata de cuplu, in special daca planuiti o surpriza pentru partener. Nu uitat si de cei din familie! Daca se apropie ziua de nastere a unui parinte, ar trebui sa va dati tot interesul pentru a le oferi cadoul perfect. In sfarsit veti putea uita de un tratament pe care il urmati de ceva timp, deoarece probleme au disparut.



Rac

S-ar putea ca o situatie de la locul de munca sa va dea batai de cap, ceea ce va va determina sa cautati solutii nonconformiste. Ar trebui sa incercati sa scapati de agresiune printr-un hobby care va ajuta sa va descarcati, care va face placere. Chiar daca anumite responsabilitati se arata la un moment inoportun, acestea nu pot fi ignorate; incercati sa va organizati mai bine si sa dezvoltati un plan pentru fiecare zi. Ati reusit sa atrageti atentia unui prieteni, ceea ce ar putea duce la dezvoltarea relatiei de prietenie in una romantica; daca nu simtiti acelasi lucru, incercati sa ii explicati persoanei respective din timp!



Leu

Daca ati facut o schimbare de curand, acceptati faptul ca in urmatoarea perioada va trebui sa faceti mai multe economii, pentru a nu va confrunta cu probleme financiare. Nu va lasati influentati de ideile celor din jur, in special daca acestea ar fi imposibil de realizat pentru voi; incercati, mai degraba, sa va indreptati atentia catre cariera voastra, care s-ar putea sa fie pusa sub semnul intrebarii de catre familie. In sfarsit veti putea sa va bucurati de o iesire in afara orasului, insa aceasta nu va avea scopul relaxarii. Nu incercati sa faceti imposibilul pentru parteneri sau pentru copii, deoarece acestia vor intelege de ce ii refuzati.



Fecioara

Veti fi mult mai calmi astazi, chiar daca vor exista destule motive pentru a intra in conflict cu cei din jur; daca fondul este in regula, atunci ziua va evolua mult mai simplu si mai linistit pentru voi. Nu va grabiti sa faceti prea multe schimbari; s-ar putea ca potentialul acestora sa fie inselator sau de scurta durata. In aceasta perioada, este mult mai bine sa va bucurati de stabilitate si de rutina. S-ar putea sa fiti nevoiti sa va programati pentru un consult, in urma caruia este posibil sa fie nevoie de operatie; nu va speriati! Daca acesta este cazul, interventia nu va fi dificila si va veti putea intoarce la stilul de viata foarte repede.



Balanta

Desi nu puteti controla reactiile celorlalti la alegerile voastre, veti dori sa incercati si acest lucru nu este in avantajul nimanui. Se anunta probleme cu sistemul respirator, deci ar trebui sa fiti mai atenti daca traiti intr-un mediu cu mult praf sau alte substante daunatoare. S-ar putea ca viata de cuplu sa va rezerve cateva surprize, si placute, si neplacute; va trebui sa va inarmati cu multa rabdare si sa cautati o persoana ce va poate fi un sprijin de incredere atunci cand aveti nevoie de un umar pe care sa plangeti. S-ar putea sa rezolvati o problema la locul de munca atunci cand un coleg apeleaza la ajutorul vostru.



Scorpion

S-ar putea sa duceti lipsa unei diete bogate in fructe si legume sau alte alimente pline de vitamine. Abilitatea voastra de a economisi va fi pusa la incercare in aceasta perioada; stati cat mai departe de investitii cu sume mari, departe de cheltuieli inutile pe produse care nu va sunt neaparat de folos, si nu veti avea parte de probleme. Din punct de vedere emotional, ziua de azi va fi cel putin obositoare. Un prieten bun s-ar putea sa va sune in legatura cu o problema pe care nu aveti cum sa o rezolvati, iar partenerul va avea parte de o zi frustranta la locul de munca. Sa nu fiti prea surprinsi daca mai mult prieteni isi vor varsa naduful pe voi!



Sagetator

Sunteti pregatiti pentru a va lua viata in propriile maini, chiar daca aveti in continuare emotii foarte mari in legatura cu modul potrivit in care va puteti atinge scopurile. Desi intelegeti ce inseamna sacrificiul, s-ar putea sa aveti probleme atunci cand trebuie pus in practica; ca de exemplu, va trebui sa renuntati la iesirile in oras, pentru a rezolva anumite chestiuni urgente, ceea ce nu prea va cade bine. Nu va aflati intr-o perioada buna pentru inceputul relatiilor, insa veti avea ocazia sa va bucurati de un flirt; asigurati-va ca sunteti pe aceeasi lungime de unda cu persoana respectiva in ceea ce priveste natura relatiei voastre.Starea fizica nu va fi extraordinara; este posibil sa va simtiti foarte slabiti astazi.



Capricorn

Aveti o atitudine nepotrivita fata de partener, care se va dovedi extrem de iritanta si nu doar pentru voi doi; din cauza geloziei insa, s-ar putea sa cauzati racirea relatiei si, inevitabil, sfarsitul acesteia. Daca aveti idei pentru viitorul companiei, cautati sa le impartasiti superiorilor cat mai repede; s-ar putea ca una din acestea sa fie primita cu mult entusiasm si astfel sa se arate noi oportunitati la locul de munca. Indrazniti mai mult atunci cand vine vorba de educatia copiiilor; nu trebuie sa urmati modelul cu care ati crescut voi, deoarece aveti nenumarate optiuni la dispozitie; iar copiii vor fi incantati de activitatile planificate!



Varsator

Va trebui sa apelati la o serie de schimbari pentru sanatatea voastra, de la renuntarea la o substanta nociva precum tutunul, pana la abordarea unei diete sarace in zahar si carbohidrati; chiar daca vi se pare dificil, nu uitati ca este spre binele vostru. Sunt putine persoane ale caror companie o preferati, insa tineti cont de faptul ca persoanele pe care le-ati intalnit prin intermediul industriei la care lucrati ar putea sa va ajute in viitor; nu este nevoie sa mintiti, dar incercati sa fiti cat mai politicosi. S-ar putea ca un membru al familiei sa va ofere un sprijin material daca aveti nevoie, insa nu va bazati doar pe acest plan in cazul unor probleme financiare.



Pesti

S-ar putea sa aveti ocazia de a imbina utilul cu placutul, daca alegeti sa fiti insotiti de grupul de prieteni pentru o calatorie de afaceri; timpul petrecut impreuna va fi placutsi productiv. Aveti grija la anumite probleme de sanatate, in special daca ati suferit in curand de o raceala; aceasta ar putea reveni zilele acestea si va fi mult mai agresiva. Apelati la un tratament inca de la primele semne! Veti fi admirati la locul de munca pentru felul in care rezolvati problemele; va permiteti sa va bucurati de aceasta atentie, in special daca ar putea sa duca la o marire de salariu. Nu uitati sa returnati apelul unui membru al familiei.