Modernizarea drumurilor din Orhei este în plină desfășurare

Reparația străzii Dorobanților din municipiul Orhei, o importantă arteră de transport din localitate, este pe ultima sută de metri. Lucrările de modernizare au loc la inițiativa deputatului de Orhei, Ilan Șor, și sunt efectuate, la moment, pe mai multe străzi concomitent. Oficialul își propune ca în acest an să fie finalizată reparația tuturor străzilor importante din oraș.



În prezent, lucrările de construcție a străzii Dorobanților se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Eliberării și Tricolorului. Strada, cu lungimea de 630 de metri și lățimea de 6 metri este acoperită cu două straturi de asfalt cu o grosime de 11 centimetri. Muncitorii au montat 1.500 de metri de bordură și trotuar, în plus au asfaltat și intrările în curțile oamenilor.



Responsabilii din cadrul Primăriei dau asigurări că lucrările sunt realizate la cel mai înalt nivel.



Reparația are loc la inițiativa fostului primar de Orhei, Ilan Șor, ales deputat pe circumscripția uninominală Orhei. Municipalitatea, la inițiativa lui Ilan Șor, a elaborat un plan strategic multidirecțional, astfel că odată cu reparația străzilor are loc și instalarea rețelelor de apeduct și canalizare, care nu au existat niciodată în această zonă. În așa fel, de condiții moderne de trai se vor bucura sute de orheieni.



Cei peste 45 de muncitori antrenați în acest proiect activează în două ture, pentru a finaliza toate lucrările în termen.



Strada Dorobanților, care nu a fost reparată niciodată în ultimii 40 de ani, se află în zona lacului Orhei și a celui mai mare parc de distracții din țară OrheiLand. Sectorul, traversat de mii de turiști, este o arteră destul de importantă pentru municipiul Orhei.



Proiectele de infrastructură din municipiul Orhei au fost lansate în 2015, după ce Ilan Șor a venit în fruntea Primăriei. La inițiativa fostului edil, reprezentanții Primăriei au pornit, în premieră pentru întreaga țară, reconstrucția străzilor cu forțele și resursele proprii. Acest lucru permite autorităților locale să asigure o calitate mai bună a lucrărilor și să optimizeze cheltuielile, iar din banii economisiți să efectueze și alte proiecte de infrastructură.



Modernizarea municipiului Orhei continuă și după ce Ilan Șor a devenit deputat. Recent, grație lui Ilan Șor, a fost modernizat drumul de intrare în Orhei, dar și mai multe curți ale blocurilor de locuit au fost renovate capital.