La mulți ani, Maia Sandu! Lidera PAS împlinește astăzi 47 de ani. Iată 20 de minciuni prin care s-a evidențiat de-a lungul carierei

Astăzi, 24 martie este ziua de naștere a fostului consilier de la Ministerul Economiei, a fostului Ministru al Educației, fostului candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, co-președinte al blocului ACUM, Maia Sandu.



Fiindcă o parte din concetățenii noștrii o consideră cea mai onestă figură politică, am decis să vă prezentăm top 20 de minciuni a acesteia, pentru a vă coborî cu picioarele pe pământ și a demonstra că de fapt, politicienii deseori merg alături cu adevărul, mai ales cei care pretind că sunt cei mai onești.



1. Maia Sandu a declarat că nu a fost niciodată în Partidul Liberal Democrat. Deși pe internet circulă secvența video în care ea declară convingător că a decis să se alăture echipei PLDM;



2. A declarat că nu are absolut nici o legătură cu Fundația Open Dialog (suspectată de autoritățile poloneze că a fost implicată în legături cu serviciile rusești, fiind prezentate dovezi că fundația a fost finanțată din bani rusești.



3. A negat că ar fi zburat la Doha din banii lui Ilan Șor, chiar dacă ultimul, în autodenunțul său a recunoscut că a oferit avionul său privat delegației moldovenești pentru zboruri la Doha și Bruxelles. Există Hotărîrea de Guvern care demonstrează că doar două persoane – Bobeică Corneliu şi Ulianovschi Tudor au zburat din banii organului delegator, în timp ce Sandu şi alţii au zburat cu un avion privat.



4. A declarat că și-a găsit automobilul cu roțile desșurubate. Ulterior s-a făcut că nu a existat acest lucru, când a fost îndemnată să se adreseze autorităților.



5. Vestita intoxicație cu mercur, care ar fi avut loc în 2017, dar despre care s-a anunțat în 2019, în ajunul campaniei electorle.



6. PDM ar fi sunat niște deputați din ACUM pentru racolare, dar aceștia nu au răspuns la telefon. Cum au aflat că au fost sunați de PDM dacă nu au răspuns la telefon?



7. A negat că ar fi fost figură decisivă în lichidarea liceului republican cu profil real. Deși, instituția a fost reorganizată în anul 2013, când anume Maia Sandu era ministrul educației.



8. Într-o postare pe Facebook a declarat că bătrânii din Moldova au pensii de 700 de lei, chiar dacă într-o întâlnire cu alegătorii, mai mulți pensionari i-au recunoscut că au pensii mici, dar acestea sunt de peste 1000 de lei.



9. A declarat că nu a votat decizii legate de miliard, deși stenogramele ședințelor de Guvern confirmă cu totul altceva.



10. A declarat că despre furtul miliardului a aflat în anul 2015. Asta, deși se afla în guvern în 2013-2014, când erau votate aceste legi de Guvern. Oare nu era la curent?



11. A denaturat mesajul reprezentanților FMI. Minciuna ei fiind dezmințită chiar de către Anthony de Lanoy, directorul executiv al FMI.



12. În cadrul unui miting organizat la data de 26 august, în centrul capitalei, susținătorii acesteia au aruncat cu sticle de plastic și ouă în deputații Parlamentului european, acest lucru a fost surprins de camerele de luat vederi, chiar dacă a fost negat de Maia Sandu și Andrei Năstase.



13. A declarat că nu există resurse în buget pentru salariile profesorilor, fapt negat de ministrul Monica Babuc și ulterior profesorii și-au primit salariile.



14. A declarat în campania electorală pentru alegerile prezidențiale că a fost deschis un dosar pe numele ei. Acest fapt a fost însă infirmat de Procuratura Generală.



15. A declarat că miniștrii au adoptat o lege prin care și-au mărit salariile la un nivel foarte înalt. Când de fapt, ministrul Eugen Sturza a demonstrat că salariile au fost majorate angajaților Ministerului Apărării, pentru s spori competitivitatea armatei naționale.



16. În cadrul unei emisiuni televizate Maia Sandu a declarat că nu a participat la şedinţa de Guvern în care s-a votat concesionarea Aeroportului. Cu toate acestea socialiştii au ridicat arhiva şi au obţinut înregistrarea video în care se vede că Maia Sandu a participat la acea şedinţă şi a votat pentru concesionarea Aeroportului Internaţional Chişinău, o întreprindere profitabilă în acele timpuri.



17. Maia Sandu spune că nu a votat pentru candidatura lui Andrian Candu la funcţia de preşedinte al Parlamentului. Cu toate acestea, există înregistrarea video de la şedinţa Parlamentului în care se vede clar că Maia Sandu votează pentru Candu – finul președintelui PDM, Vlad Plahotniuc, la funcţia de preşedinte al legislativului şi pentru Hotărîrea Parlamentului de validare a rezultatelor votului. Atunci Vlad Filat a declarat personal că toată fracţiunea PLDM a votat pentru Andrian Candu.



18. Maia Sandu spune că nu a colaborat cu comuniştii. În anul 2005 cînd Igor Dodon se afla în funcţia de ministru, Maia Sandu lucra în calitate de consultant în domeniul reformei administraţiei publice centrale. “Pe doamna Sandu am văzut-o personal pe culoarele ministerului Finanţelor şi cel al Economiei în perioada acelor ani. Deci, doamna Sandu, dacă îl acuzaţi pe Igor Dodon de sărăcie, atunci nu uitaţi că şi dvs. aţi conlucrat cu el în toţi acei ani şi prin urmare purtaţi o parte de vină în acest sens”, a declarat preşedintele fracţiunii PSRM în CMC, Ion Ceban.



19. Maia Sandu declară că nu lucrează cu oligarhii și este pentru dezoligarhizarea Moldovei. Asta în timp ce este susținută de Andrei Năstase, finul de cununie al olirgarhului Victor Țopa. Cu Năstase a format blocul ACUM, cu care există o alianță.



20. A făcut declarații din numele congresmanilor americani, care s-au dovedit false, fiind contrazise de rezoluzia Camerei Reprezentanților.



Mai considerați că este cel mai onest politician?



P.S. La mulți ani, Maia Sandu!



