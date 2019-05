Întrebări către Natalia Morari și Mariana Rață de la un tânăr politician, care este în lista neagră a TV8

Jurnalistele de la TV 8, Mariana Raţă şi Natalia Morari, sunt două dintre exponentele “presei BEM”, care şi-au vărsat mânia proletară în raport cu mesajele manifestanţilor anti-ACUM, de ieri, din faţa Guvernului. Acestea au catalogat sloganele şi pancartele drept obscene, dar se fac a uita că, acum un an, erau încântate de lozincile scârboase ale protestatarilor PAS şi PPDA.



Vicepreședintele Tineretului Democrat Ion Harghel, prezintă, într-o postare pe facebook, şi câteva screenshot-uri, care developează dublele standarde cu care oprează Raţă şi Morari.



“Probabil Mariana și Natalia mizează pe memoria scurtă a moldovenilor, deoarece, după cum puteți vedea din screeshot-urile de mai jos, când am întrebat-o pe Mariana cum a comentat la timpul respectiv mesajele obscene la adresa lui Plahotniuc, întâi mi-a răspuns că nu le-a văzut, dar oricum le consideră la fel de grețoase”, scrie Ion Harghel, într-o postare pe Facebook.



Harghel reaminteşte că jurnalistele de la TV 8 au mediatizat pe larg toate mesajele greţoase la adresa liderului PDM, Vlad Plahotniuc, catalogându-le drept inspirate.



“TV8-ul Nataliei Morari a mediatizat pe larg acele mesaje grețoase la adresa lui Plahotniuc și le-a numit ca fiind "inspirate", iar Mariana a distribuit personal un articol care avea ca imagine reprezentativă o prostie și după cum puteți vedea, atunci a fost ok. Mai mult chiar, jurnalista de la TV8 numea acele proteste cu mesaje grețoase, ca fiind proteste frumoase. Ieri însă, au fost atacuri, au fost mesaje obsecene și atacuri dure, sub plintus, la adresa zeilor lor politici”, a precizat Harghel.