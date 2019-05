Specialiștii demontează minciunile lui Perciun - bicicleta mea azi întâmplător a ajuns la sediul PD.... sau despre cât de ușor poți adăuga singur orice location în timeline-ul tău

Oricine poate adăuga orice locație în Google Timeline ca telefonul să indice că a fost oriunde în lume. Au demonstrat-o mai mulți internauți, care au pus la îndoială versiunea deputatului PAS Dan Perciun. Acesta afirmă că la protestul de ieri i-a fost sustras telefonul mobil și că acesta s-ar afla, ulterior, timp de 8 minute, la sediul PDM.



” serios, asta nu e Photoshop.. bicicleta mea azi întâmplător a ajuns la sediul PD.

.. sau despre cât de ușor poți adăuga singur orice location în timeline-ul tău”, a scris pe Facebook dezvoltatorul IT Pavel Ciorici, aflat peste hotare. Acesta a atașat și o hartă din care se vede că ar fi trecut pe la PDM, desi se află la peste 1800 km distanță, în Amsterdam.

Într-un comentariu la postare, chiar și ”păgubitul” Perciun a fost nevoit să recunoască posibilitatea de a adăuga singur locații.



Un mesaj similar, însoțit de harta deplasărilor, a postat și bloggerul Eugen Luchianiuc.

”Azi am avut o zi încărcată la Chișinău.



M-am dus să văd rechinul din acvariu dar am uitat că oficiul s-a mutat de la Global Business Centru mai aproape de Parlament așa că am făcut un drum în plus. După asta am trecut prin #pman să văd circul. Pe urmă m-am dus la Orhei să fac un selfie cu Șor și să mai văd ce face Orheiland.



Da tu ce ai făcut azi, conform Google Timeline?”, a scris bloggerul pe Facebook.