Programul încărcat, stresul de la locul de muncă sau provocat de nevoia de a fi mereu atentă cu cei mici, problemele care se prelungesc sau necazurile neprevăzute pot fi factori extrem de dăunători pentru odihna ta. Somnul înseamnă atât o fereastră pentru corpul tău să îşi refacă resursele de energie, dar şi pentru mintea ta să poată să se reechilibreze, motiv pentru care, alături de o alimentaţie echilibrată şi de mişcare fizică, odihna este una dintre cele mai importante lucruri de care trebuie să ai grijă în fiecare zi.



Aşa cum specialiştii de la NHS notează, somnul de slabă calitate sau insuficient poate fi cauza multor probleme de sănătate fizică, dar şi mentală. Atunci când te bucuri de numai cinci ore de somn pe noapte, creşte riscul apariţiei diabetului, în timp ce obiceiul de a dormi nopţi la rând sub şase ore poate da naştere unor simptome asociate deseori cu anxietatea şi depresia.



Unul dintre lucrurile de care trebuie să ai grijă de fiecare dată este să te asiguri că îţi oferi cele mai bune condiţii pentru o odihnă şi o recuperare completă a organismului tău.



4 trucuri la îndemână ca să te odihneşti mai bine pe timpul nopţii:



1. Asigură-ţi cele mai confortabile condiţii pentru a putea dormi

Principalul factor care duce de cele mai multe ori la un somn de calitate slabă este patul. Asigură-te că ai o saltea de pat confortabilă în dormitor şi perne potrivite care să nu provoace dureri de gât dimineaţa şi care să permită o poziţie corectă a coloanei. De asemenea, obişnuieşte-te să schimbi cât mai frecvent posibil lenjeria de pat pentru a te bucura de mai multă prospeţime, pentru un plus de relaxare. Mai mult, înainte de a te băga în pat, scade puţin temperatura din cameră, fie deschizând geamul, fie cu ajutorul aerului condiţionat. Acest lucru te va ajuta să adormi mai repede şi să beneficiezi de un somn profund, de o calitate mai mare.



2. Foloseşte-te de parfumurile care îmbunătăţesc calitatea somnului

Simţul tău olfactiv poate fi o cale utilă prin care poţi dormi mai bine, motiv pentru care parfumurile sau aromele sunt deseori folosite pentru a forma un ambient plăcut şi odihnitor. Trei dintre aromele recomandate sunt cele de lavandă, muşeţel şi chiar esenţa de ylang-ylang, un arbore originar din zona Indiei şi Filipinelor, care în prezent se regăseşte atât în America Centrală, cât şi de Sud.



3. Mănâncă inteligent cu o oră înainte de culcare

În cele mai multe cazuri, mesele înainte de culcare nu sunt recomandate, deoarece suprasolicită sistemul digestiv şi astfel somnul tău va fi agitat şi te vei trezi obosită dimineaţa. Fructele simple, ciocolata sau o mesele pline de carbohidraţi trebuie evitate cu o oră înainte de culcare, însă asta nu înseamnă că nu poţi mânca nimic. Dacă ai de gând să consumi carbohidraţi, asigură-te că alături de ei vei avea pe farfurie şi o sursă de calciu sau proteine, deoarece aceasta va veni la pachet cu aminoacidul triptofan, unul dintre cei opt aminoacizi esenţiali, iar în această combinaţie corpul tău va elibera serotonină, extrem de eficientă în inducerea senzaţiei de calm.



4. Încearcă să îţi formezi o rutină din odihnă

Fiecare dintre noi simte că uneori are nevoie de mai mult de 24 de ore ca să-şi pună la punct toate problemele dintr-o zi, dar acest lucru nu este posibil. De fiecare dată când apare o problemă nouă vei tinde să reduci din orele dedicate somnului, dar efectele sunt mai mereu nocive pentru organismul tău şi pentru starea ta mentală. Deşi deseori capătă o conotaţie negativă, rutina este utilă atunci când vine vorba despre felul în care te odihneşti. Organismul tău va reacţiona pozitiv în faţa unei rutine şi va învăţa să se recupereze mai eficient atunci când procesul acesta va respecta un tipar zilnic, chiar dacă dormi şapte ore pe noapte.