Sîrbu cere informații de la Fisc despre impozitele plătite în ultimii ani de către Năstase și alți deputați din PAS și PPDA

Partidul Democrat din Moldova solicită Serviciului Fiscal de Stat să prezinte informaţii despre impozitele pe venit şi sumele de bani vărsate în fondul social şi cel de asigurări medicale obligatorii de către toţi cei 26 de deputaţi ai blocului politic "ACUM".



O interpelare în acest sens a fost făcută de deputatul PDM Sergiu Sîrbu. Parlamentarul vrea să mai afle statutul de contribuabil sau plătitor al acestor impozite de către aleşii PAS şi PPDA, în ultimii zece ani.



"Mulţi dintre ei, fie au lucrat în ONG-uri, fie, în general, nu au lucrat nicăieri, au fost şomeri. Totodată, aflăm din presă că au case de milioane, ei fac zilnic interpelări despre cum se cheltuie banul public, dar întrebarea noastră logică şi nu numai a noastră, dar şi a societăţii este: Da matale ai contribuit la banul public, domnule Năstase, doamna Sandu şi toţi deputaţii din blocul "ACUM"", a spus SERGIU SÎRBU, deputat PDM.



De verificarea averii lui Andrei Năstase însă ar putea să se ocupe şi autoritatea de control fiscal din Germania. Deputatul Partidului Democrat Sergiu Sîrbu a făcut o interpelare şi în adresa instituţiei fiscale din republica federală, pentru a afla sursa de provenienţă a veniturilor obţinute de finul fugarului penal Victor Ţopa, în acest stat, în ultimii zece ani. Mai exact, Sîrbu vrea să afle dacă Andrei Năstase a obţinut permis de şedere sau oricare drepturi de muncă pe teritoriul Germaniei, precum şi calitatea de rezident fiscal. Totodată, alesul PDM întreabă dacă lista proprietăţilor declarate de liderul PPDA în Germania corespunde cu cea prezentată în Republica Moldova. Mai mult, Sergiu Sîrbu solicită organului de control fiscal din republica federală să spună ce venituri a declarat finul oligarhului Victor Ţopa şi suma impozitelor achitate. Interpelarea a fost făcută în contextul, în care în adresa autorităţilor din ţara noastră, au ajuns informaţii potrivit cărora Năstase ar fi implicat în acţiuni de evaziune fiscală.



"Domnul Năstase declară că nu are venituri pe teritoriul Republicii Moldova, totodată declară că are venituri de la anumite activităţi pe teritoriul Republicii Federale Germane. Din presă, din mai multe investigaţii publice aflăm despre un şir de tranzacţii, tranzacţii de sute de milioane de euro. Dacă a trăit din veniturile legale din Germania, atunci să aflăm, dacă el, într-adevăr, a avut o activitate legală în Germania", a spus SERGIU SÎRBU, deputat PDM.



Potrivit declaraţiei de avere, Andrei Năstase trăieşte pe picior mare. Asta deşi, în ultimii doi ani, nu a fost angajat oficial și, respectiv, nu a declarat niciun venit. Soţia lui, în schimb, a obţinut aproape 68 de mii de euro din salariu de la o companie germană. O altă sursă de câştig a familiei Năstase sunt indemnizațiile copiilor care locuiesc cu mama lor în Germania. Suma acestor plăţi se ridică la 14 mii de euro.



Totodată, Andrei Năstase, fost procuror în perioada regimului comunist, are o avere impresionantă şi în Republica Moldova. În declaraţia lui de avere figurează mai multe clădiri, fără a fi indicată valoarea lor, dar şi imobile cu o valoare totală de peste 2,5 milioane de lei. Liderul PPDA deţine mai multe loturi de terenuri, dobândite în perioada 2004 - 2017, al căror preţ ajunge la peste 420 de mii de lei.



Mai mult, Andrei Năstase a recunoscut public că a transferat milioane pe conturile mamei şi soacrei sale, pentru care nu a plătit niciun impozit. Şi alţi deputaţi ai blocului politic "ACUM" au intrat în gura presei pentru averea pe care o au. Printre aceştia este şi Dumitru Alaiba. Alesul PAS şi soţia acestuia deţin un apartament la Chişinău, altul la Bucureşti, al treilea la Tallin şi o cotă-parte de 50 la sută dintr-o casă din Estonia. Totodată, parlamentarul vine dintr-o familie înstărită. Părinţii acestuia locuiesc într-o casă de lux, situată într-o zonă scumpă din Capitală.



Şi deputatul PPDA, Inga Grigoriu, a devenit protagonista unei investigaţii. Deşi în declaraţia de avere, a indicat, în ultimii doi ani, câştiguri care i-au adus un venit mediu lunar de aproape cinci de mii de lei, construieşte o casă la Sângera, din suburbia Capitalei, în care, potrivit experţilor imobiliari, au fost investite cel puţin 15 mii de euro. Toţi parlamentarii blocului "ACUM" pretind că trăiesc modest şi se declară luptători aprigi cu oligarhia.