Blogger: Maia Sandu și Andrei Năstase au umflat subiectul nucilor vândute la preţuri mici, în campania electorală

Subiectul nucilor vândute la preţuri mici a fost doar o petardă a celor de la PAS şi PPDA în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Este concluzia bloggerului Anatolie Chirilov, care s-a convins că nucile se vând la prețuri de câteva ori mai mari decât cele vociferate de Sandu și Năstase.



“Cei din PAScuDA declarau că anul trecut nucile curățate erau 110-115 lei pentru un kilogram, anul acesta prețul a variat între 35 și 70 de lei, în funcție de calitatea lor. Sferturile de nuci sunt recepționate cu aproximativ 40 de lei, iar prețul maxim este oferit pentru jumătățile de nuci. Motivul fiind, binențeles, ”Guvernul Filip”, scrie Anatolie Chirilov.



Bloggerul s-a ciocnit cu situația că, de fapt, nucile se vând la preţuri mult mai mari decât anul trecut.



“Având timp liber, iar afară fiind cald și frumos, am mers să fac unele cumpărături, unde am dat de oamenii ce își vindeau miezul de nucă, iar prețurile fiind mult mai mari chiar și decât anul trecut, ajungând până la 200 lei per kg și nu cum declarau ”oneștii” politicului moldav. Când i-am întrebat de ce sunt atât de scumpe luând în considerație că în presă se zvonea că țăranii își vând nucile cu 30-70 lei per kg, ei mi-au zis că și la TV se spune multe, dar rar când ceva e adevărat. ”Dragi” și ”onești” Maia Sandu și Andrei Năstase, când veți mai găsi nuci cu prețurile false promovate de voi, îmi scrieți și mie, să-mi cumpăr și eu câteva kg”, conchide Anatolie Chirilov.