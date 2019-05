Norica Nicolai: Dacă un politician nu este de acord cu părerea altor persoane, nimeni nu îi permite să vină cu ofense

Un politician care are un comportament agresiv față de presă, ar trebui să plece din politică. De această părere este eurodeputatul Norica Nicolai, invitatul special al emisiunii Fabrika de la Publika TV. Reacția vine după ce liderul PPDA, Andrei Năstase, finul de cununie al oligarhului fugar Victor Țopa, și-a permis în mod repetat să folosească în public un limbaj obscen la adresa postului nostru de televiziune.



"– Vă întreba dacă dvs. știți că vă aflați acum într-un veceu. – Eu mă aflu într-o televiziune sunt impresionată. În București am fost la foarte multe televiziuni, în Europa am văzut la multe televiziuni, n-am văzut ce văd acum. Dacă cineva v-a etichetat în maniera asta, ar cam trebui să plece din politică", a menţionat Norica Nicolai.



Mai mult, europarlamentarul susține că dacă un politician nu este de acord cu părerea altor persoane, nimeni nu îi permite să vină cu ofense în adresa presei:



"Limbajul acesta de etichetare, este un limbaj totalitar. Sovietic, românesc la vremea lui, estic, comunist și n-are ce căuta în Europa și într-o democrație".



Anterior, mai mulţi ambasadori ai ţărilor UE, acreditaţi în ţara noastră, au declarat că discursul de ură la adresa presei este inacceptabil, mai ales dacă vine din partea unui politician ce pretinde că promovează principiile şi valorile europene.