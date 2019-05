De ce nu poți renunța la alimentele bogate în calorii? Oamenii de știință au găsit explicația

Vrei să slăbești, dar cu toate acestea nu poți renunța la alimentele bogate în calorii? Uite de ce se întâmplă acest lucru. După ce au studiat cu atenție problema, oamenii de știință au găsit explicația.



Dulciurile, alimentele de tip fast food sau băuturile acidulate se află pe lista alimentelor bogate în calorii și care trebuie eliminate încă de la început din dieta zilnică pentru a slăbi. Cu toate că știu aceste reguli, persoanele care se luptă cu kilogramele în plus reușesc cu greu să renunțe la aceste alimente și asta nu pentru că nu sunt motivați să obțină cele mai bune rezultate, ci pentru că organismul refuză să facă acest efort.



De ce nu poți renunța la alimentele bogate în calorii?



Oamenii de știință au descoperit că în creier există o regiune care decide dacă un anumit aliment merită consumat, chiar dacă acestea conține un număr mare de calorii. Astfel, totul se bazează pe controlul emoțiilor. Cercetătorii de la Universitatea din Carolina de Nord au făcut mai multe teste pe șoareci și au descoperit că există o regiune a creierului numită amigdală, care reacționează atunci când aceștia consumă alimente cu un conținut caloric ridicat.



Testele au arătat că există două moduri de a mânca: mâncatul homeostatic și mâncatul hedonic. Mâncatul homeostatic este reprezentat de consumarea unor alimente pentru a trăi sănătos, în timp ce mâncatul hedonic se referă la consumarea anumitor alimente pentru că acestea aduc o stare de bine și de plăcere organismului. În ceea ce privește al doilea tip de mâncat, specialiștii au descoperit că există o proteină care devine activă în momentul în care sunt consumate alimente gustoase și cu multe grăsimi și care îi determină pe oameni să le consume în cantități foarte mari.



“Oamenii de știință au studiat amigdala pentru a lungă perioadă de timp și au legat-o de durere, anxietate și frică, însă cercetările noastre au arătat că aceasta face și alte lucruri, cum ar fi reglarea apetitului alimentar. Acest circuit pare că este modalitatea prin care creierul transmite că un aliment are un gust bun și că merită plătit orice preț pentru a-l consuma.”, a spus doctorul Thomas Kash, specialistul care a condus studiul, potrivit dailymail.co.uk.



Obezitatea afectează un număr tot mai mare de persoane și se pare că această problemă a luat amploare ca urmare a mâncatului pe fond emoțional. Oamenii au tendința de a mânca mai mult decât organismul are nevoie pentru a funcționa perfect. Oamenii de știință sunt de părere că dacă pot identifica acele zone din creier care controlează comportamentul indivizilor atunci când vine vorba de mâncare, acest pas ar fi unul foarte important pentru gândirea unei terapii care să rezolve problema obezității.