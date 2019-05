Negocieri eşuate între putere şi opoziţie privind Brexit-ul/ J.Corbyn: Discuţiile au mers cât de departe se putea

Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, a declarat vineri că negocierile cu Partidul Conservator, pentru găsirea unui compromis în ceea ce priveşte Brexit, „au mers cât de departe se putea”, relatează BBC.



Liderul laburist a transmis că negocierile cu Partidul Conservator nu mai pot continua, din cauza „instabilităţii în creştere” a Guvernului.



Prim-ministrul Theresa May şi Jeremy Corbyn urmează să ofere Parlamentului spre vot o serie de opţiuni privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.



De asemenea, Jeremy Corbyn a declarat că autoritatea prim-ministrului Theresa May şi a Guvernului a fost erodată, iar încrederea în „abilitatea Guvernului de a livra un Acord de compromis” a fost subminată. Negocierile dintre partidul de guvernare şi cel de opoziţie au durat şase săptămâni.



Parlamentarii din Partidul Laburist vor respinge Acordul Brexit negociat de Theresa May, a patra oară când acesta va fi prezentat în Camera Comunelor.



Anunţul privind încheierea negocierilor vine la o zi după ce prim-ministrul Theresa May a transmis că va anunţa data alegerii unui succesor pentru funcţia de premier după următorul vot al Acordului Brexit din Parlament, programat pentru prima săptămână din luna iunie.



Marea Britanie trebuia să părăsească Uniunea Europeană în data de 29 martie, dar acest lucru a fost amânat până în data de 31 octombrie, după ce Acordul Brexit negociat de Theresa May şi liderii Uniunii Europene a fost respins de trei ori de Camera Comunelor.



În urma amânării termenului limită pentru Brexit, prim-ministrul Theresa May a lansat o serie de negocieri cu Partidul Laburist, menite să rezolve impasul în care se află Brexit.