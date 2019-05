Ce spun astrele azi, 17 mai

Berbec

Astrele vor fi de partea voastra in viata personala, unde veti fi in masura sa faceti o impresie buna prietenilor prin loialitatea de care dati dovada. Si in viata de cuplu se arata o evolutie pozitiva; astazi veti avea sansa sa va impresionati partenerul cu un cadou sau o initiativa placuta, asa ca profitati de oportunitate. Daca aveti tendinta sa va tratati colegii de la locul de munca precum un grup obisnuit de prieteni, s-ar putea sa aveti probleme, in special daca ocupati o pozitie de manager sau lider; chiar daca este important sa fiti diplomati si de incredere, sa creati o atmosfera placuta la locul de munca, aveti tot dreptul sa cereti ca totul sa fie gata la timp.



Taur

S-ar putea ca stresul din ultima perioada sa dispara in sfarsit, ceea ce va va permite sa petreceti mai mult timp facand ceea ce va place cel mai mult; puteti sa va faceti si planuri in legatura cu modul in care ati putea exploata hobbiurile care va fac placere. Sa nu credeti ca familia nu va tine cont de programul mult mai liber din urmatoarele zile, deci nu uitati sa planificati o iesire la cina sau in parc. Nu luati decizii importante pe fuga, doar pentru ca sunteti presati de timp, deoarece riscul de a face o greseala va fi mare! Se anunta o perioada cel putin interesanta in ceea ce priveste viata de cuplu; ar trebui sa va asteptati la cateva surprize placute.



Gemeni

Daca aveti dificultati atunci cand vine vorba de socializare, nu acceptati sa fiti pusi in situatii care va vor afecta negativ; este foarte posibil sa va treziti usor atrasi in situatii tensionate care va pot cauza probleme nedorite. In acelasi timp, ar trebui sa fiti mai atenti la oportunitatea de a intalni pe cineva nou; astrele vor fi de partea voastra, daca v-ati dorit in ultima vreme sa va bucurati de o noua relatie. Incercati sa acceptati critici la locul de munca fara tendinta de a "plati cu aceeasi moneda"; colegii isi doresc mai degraba sa va ofere un sfat, nu sa va umileasca. S-ar putea sa va confruntati cu o sensibiltate la nivelul urechilor, deci fiti atenti la primele semne de durere.



Rac

S-ar putea ca tentativele voastre de a iesi in evidenta la locul de munca sa nu prezinte niciun rezultat, in final; este posibil ca strategia voastra sa nu fie destul de puternica, destul de bine pusa la punct, in special deoarece este nevoie de multa incredere de sine. Vor exista relatii armonioase in familie, in ciuda unor situatii care, in mod normal, ar duce foarte usor la conflicte. Nu acelasi lucru poate fi spus si despre grupul de prieteni, de care va indepartati pe zi ce trece. Desi veti avea tendinta sa ii invinuiti pe ceilalti, incercati mai degraba sa va analizati propriul comportament; acest sfat este valabil pentru orice aspect al vietii voastre.



Leu

S-ar putea sa se iveasca oportunitatea de a flirta cu o persoana pe care nu ati mai vazut-o niciodata pana acum, ceea ce nu este deloc o tragedie; insa, daca deja va aflati intr-o relatie, aveti grija la conflictele ce ar putea sa apara in aceasta perioada. Se anunta dificultati la locul de munca, unde va veti confrunta cu o situatie neobinuita, care ar putea sa va puna in dificultate, daca veti fi prinsi pe picior gresit. Este posibil ca un coleg sa pretinda ca ideile voastre ii apartin, probabil pentru a se face remarcat; aveti grija cum actionati, deoarece este un conflict ce poate interveni pe neasteptate. Astazi veti fi mai sensibili decat de obicei, iar fiecare remarca, chiar si in gluma, va fi privita ca o insulta.



Fecioara

Chiar daca treceti printr-o perioada nesigura din punct de vedere emotional si psihic, incercati sa va folositi de sprijinul prietenilor, mai ales al celor care v-au dovedit, in trecut, ca se poate conta pe ei; loialitatea lor va fi primul lucru care ar putea sa va puna din nou pe drumul cel bun. S-ar putea sa dati peste noi oportunitati in viata de cuplu, insa incercati sa stati departe de persoane care va fac sa va simtiti inferiori. Mare atentie la ce mancati, deoarece veti fi predispusi la reactii alergice! Daca va stiti mai sensibili, incercati sa aveti la indemana tratamente necesare pentru alergii. Potentialul financiar al zilei este foarte mare; va veti simti foarte norocosi din punct de vedere financiar.



Balanta

Daca va aflati intr-un conflict cu cineva de la locul de munca, s-ar putea ca solutia sa fie reprezentata de un compromis destul de mare; pentru binele vostru, dar si al atmosferei de la locul de munca, ar trebui sa ramaneti deschisi acestei sugestii, sa va pastrati flexibilitatea in discutiile cu interlocutorii. Se anunta o situatie financiara nesigura, dar nu atat de mult incat sa prezinte probleme foarte mari; mare atentie la ce fel de investitii faceti, insa cea mai buna solutie ar fi sa economisiti in urmatoarele zile. Eforturile voastre de a va apropia de cineva din famile nu vor trece neobservate. Daca aveti dureri de spate ce persista, ar trebui sa cautati tratament.



Scorpion

Desi se anunta o perioada cu mici probleme de sanatate, solutia pentru a le evita este adoptarea unui stil de viata mult mai sanatos; incercati sa faceti miscare, sa va odihniti suficient si sa consumati mai multe fructe si legume. S-ar putea sa existe tensiune in familie, cel mai probabil in urma unor critici aduse, fie stilului de viata, fie modului in care va cresteti copiii. Tendinta de a rabufni asupra prietenilor sau partenerului, de a va descarca nervii in medii dintre cele mai nepotrivite, va fi destul de mare, asa ca incercati sa fiti cat mai calmi; daca acest lucru se dovedeste a fi o provocare, ar trebui sa evitati situatiile ce pot duce la conflicte.



Sagetator

Desi va veti face remarcati la locul de munca, s-ar putea ca noile responsabilitati sa fie mai mult decat puteti duce; pentru a evita un eventual esec, apelati la ajutorul unui coleg cu multa incredere! S-ar putea sa apara o problema ce necesita sfatul unui profesionist, chiar daca cei dragi vor avea ceva de spus in aceasta privinta. Incercati sa consumati mai putine pastile, in special daca ceea ce va supara nu este grav; cel mai bine ar fi sa cautati alternative la astfel de tratamente prin alimentatie, sport sau un nou hobby. Aveti grija la ceea ce spuneti, in special la felul in care exprimati anumite idei; tonul va conta enorm de mult, la fel si atitudinea.



Capricorn

Nu va lasati purtati de val , ca sa va puteti bucura, asa cum trebuie, de o binevenita marire de salariu sau de un alt castig material; investitiile mici nu vor fi o problema, insa un proiect complex ar putea duce la diverse complicatii. S-ar putea ca opinia voastra sa fie factorul decisiv intr-un conflict cu prietenii, asa ca alegeti cu grija; incercati sa alegeti varianta ce presupune un compromis pentru ambele tabere, iar astfel veti reinstaura echilibrul! Desi se vor ivi multe proiecte de viitor, nu va veti putea ocupa de toate. Atunci cand aveti nevoie de un sfat, apelati la un membru al familiei, deoarece acestia vor lua mereu in calcul si starea voastra de bine.



Varsator

S-ar putea ca mediul din familie sa vi se para nepotrivit pentru stilul vostru de viata; daca o discutie deschisa nu ar avea sanse sa decurga fara conflict, s-ar putea sa va simtiti incatusati. Daca va enervati si apoi obositi la fel de repede, este posibil ca alimentatia voastra sa fie nepotrivita. Atunci cand aveti de ales intre mai multe optiuni, nu alegeti mereu ceea ce este mai ieftin; daca sunteti in general atenti la bugetul vostru, va permiteti sa optati pentru ceea ce va doriti cu adevarat. Nu neglijati oportunitatile din viata personala; chiar daca sunteti persoane ocupate, o noua prietenie v-ar putea face doar bine.



Pesti

Veti incerca sa rezolvati orice conflict, chiar daca sunteti singurii gata sa faca un compromis; mai devreme sau mai tarziu, veti realiza ca astfel de prietenii sunt o pierdere de timp. Se anunta o perioada productiva la locul de munca, iar aptitudinile voastre vor fi de mare folos, atunci cand superiorii se vor confrunta cu probleme. Nu veti rezolva nimic daca munciti foarte greu si nu va ingrijiti de nevoile voastre; incercati sa dormiti in jur de opt ore pe noapte, sa mancati mai sanatos si sa luati o pauza atunci cand este necesar. S-ar putea sa fiti nevoiti sa apelati la ajutorul unui membru al familiei, insa nu va faceti griji, deoarece nu veti fi refuzati.