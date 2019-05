Un fost MINISTRU liberal din Guvernul Filip a fost CONDAMNAT la închisoare cu executare

Fostul ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc, a fost condamnat. Curtea de Apel a decis ca fostul ministru, condamnat de prima instanță la un an și patru luni cu suspendare, să facă trei ani și jumătate de închisoare, informează deschide.md.



Liberalul a fost prezent la dezbaterile judiciare, însă nu a mai așteptat pronunțarea sentinței, părăsind sediul Curții de Apel. Avocatul fostului ministru, Serghei Cârlig, a menționat că a întrerupt relațiile contractuale cu clientul său chiar ieri, în ziua pronunțării deciziei.



De menționat că Iurie Chirinciuc a contestat în ianuarie curent decizia primei instanțe, care l-a condamnat la un an și patru luni cu suspendare și o amendă de 15 mii de lei. Contestarea a fost depusă pentru ca Iurie Chirinciuc să poată candida la alegerile parlamentare din februarie curent. Magistrații au programat și o ședință de judecată până la scrutin, și anume pe 20 februarie, însă fostul ministru nu s-a prezentat la ședința, precizează sursa citată.



În august, 2017, Judecătoria Chișinău l-a condamnat la un an și patru luni închisoare cu suspendare și o amendă de 15 mii de lei pe fostul ministru liberal al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc, acuzat de trafic de influență și abuz în serviciu. Mai exact, procurorii susțin că ministrul ar fi făcut presiune asupra câștigătorului licitației pentru contrucția șoselei de centură a Chișinăului ca să cedeze jumătate din volumul de lucrări unor firme afiliate, dar și că a construit „nemotivat” un drum din Ungheni care duce la sediul unei firme de-ale sale.