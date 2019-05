VIDEO//Beneficii mai puţin cunoscute ale fructului de avocado

Poate fi utilizat în nenumărate feluri fiind recomandat atât în alimentaţie, cât şi în industria cosmetică. Iată cum îl poţi folosi şi ce proprietăţi are!



Bogat în potasiu

Dacă până acum se credea că bananele sunt fructele cu cel mai mare conţinut de potasiu,se pare că ele au fost devansate de avocado. O banană medie conţine aproximativ 500 de miligrame de potasiu,în timp ce un avocado are nu mai puţin de 975 de miligrame.



Are un aport considerabil de proteine

Un singur avocado conţine patru grame de proteine,cea mai mare cantitate oferită de un fruct. În plus are şi cei 18 amino-acizi necesari organismului pentru a asimila proteinele.



Înlocuieşte cu succes untul

Ai colesterolul mărit şi trebuie să eviţi consumul de alimente grase? Poţi folosi în loc de unt miezul unui avocado copt. Are o consistenţă cremoasă şi poate fi utilizat la copt în compoziţia prăjiturilor,cum sunt negresele sau brioşele.



Tratament pentru piele şi păr

Antioxidanţii,aminoacizii şi uleiurile esenţiale din avocado îl transformă în remediul natural recomandat în repararea părului deteriorat şi în hidratarea pieliiuscate. Totodată,alină arsurile şi este ideal pentru măştile antirid.