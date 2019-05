Dieta pentru o inimă sănătoasă. Ce trebuie să consumi zilnic

Încărcăm şi stresăm inima cu diete nesănătoase, lucru care afectează în cele din urmă sănătatea ei. Pentru a o proteja, ar fi bine să includem în dieta noastră zilnică câteva alimente ce o protejează, precum peştele, avocado sau fructele de pădure.



Alimentele grase pot creşte nivelurile de colesterol, care duc la depunerea de plăci pe peretele vaselor de sânge, lucru care împiedică funcţionarea corectă a inimii. Aşadar, este important să începi să incluzi, din timp, în dietă produse sănătoase pentru inimă.



Există câteva alimente pe care ar trebui să le intorduci în dieta ta zilnică pentru a avea o inimă sănătoasă. Iată care sunt acestea:



Peşte. Consumă peşte cât mai des, iar carnea roşie cât mai puţin. De preferat este să mănânci somon, sardine, hering fiindcă au acizi graşi Omega 3 care contribuie la scăderea trigliceridelor şi a colesterolului din sânge.



Ciocolata neagră. Bogată în antioxidanţi, ciocolata cu un conţinut ridicat de cacao, de cel puţin 50%, reduce colesterolul, energizează organismul, reduce tensiunea arterială şi previne formarea cheagurilor de sânge. E un răsfăţ bun pentru sănătatea inimii, dar consum-o în porţii mici, de 3-4 ori pe săptămână.



Fructe de pădure. Pline de antioxidanti, fructele de padure sunt o alegere înţeleaptă pentru sănătatea inimii. Acestea cresc colesterolul bun şi scad colesterolul rău şi contribuie la scăderea tensiunii arteriale. Indiferent dacă sunt proaspete, congelate, uscate sau fierte, fructele au conţinut scăzut de calorii, care contribuie la creşterea osoasă şi transformarea grăsimii în energie. Vezi care sunt celelalte fructe care îţi protejează inima.



Nuci. Dacă înlocuieşti în alimentaţie o parte din carnea roşie cu nucile, riscul de a suferi un accident vascular scade cu 17%, spun specialiştii. Grăsimile nesaturate din nuci reduc nivelul colesterolului, însă trebuie consumate cu moderaţie, deoarece au un aport caloric mare.



Ulei de măsline extravirgin. Doar o picătură de ulei de măsline extravirgin, consumată zilnic, are capacitatea de a scade nivelul de colesterol rău şi de zahăr din sânge.



Avocado. Bogat în grăsimi monosaturate şi potasiu, avocado este un fruct cunoscut şi pentru controlul tensiunii arteriale. De asemenea, este o sursă mare de vitamina C, fibre şi carotenoizi, care ajută la prevenirea bolilor cardiovasculare. În plus, avocado a demonstrat că ajută organismul să absoarbă antioxidanţi atunci când sunt consumaţi cu legume, precum spanacul şi morcovii.