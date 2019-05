Deputatul PDM, Monica Babuc, ministru în exercițiu al Educației, a readus în memoria opiniei publice un episod șocant din biografia uneia dintre predecesoarele sale în acest post, actuala lideră a PAS, Maia Sandu. Babuc susține, într-o intervenție live pe Facebook, că Maia Sandu ar fi declarat că satele moldovenești trebuie să moară.



«În primăvara lui 2014, la Vadul lui Vodă, discutam despre reforma învățământului cu ministrul de atunci, Maia Sandu. Când am ajuns la capitolul finanțarea învățământului, unul din colegi i-a spus: Dacă aprobăm fără modificări ceea ce propuneți dumneavoastră, o bună parte din satele Moldovei vor muri. Maia Sandu a răspuns: Să moară satele, căci civilizația mondială s-a născut în mediul citadin», a declarat Monica Babuc. «O istorie adevărată despre un fost ministru al Educației pentru care satele Moldovei noastre erau neînsemnate. O istorie adevărată, dar tristă despre școli închise și colegii pedagogice care și-au sistat admiterile. Din fericire, toate sunt istorie. De trei ani de zile, oamenii din Moldova văd fapte bune pentru ei, nu vorbe ca altădată», mai spune ministrul.



În comparație cu Guvernele din care a făcut parte Maia Sandu, actuala Guvernare încearcă să revigoreze sistemul de învățământ în locaitățile rurale.



«Nu știu dacă Maia Sandu își amintește de maxima lui Lucian Blaga care spune că veșnici sa născut la sat. Dar știu că dacă a rostit cu sânge rece asemenea cuvinte, înseamnă că nu a iubit niciodată sateșe Moldovei. Iar eu sunt sigură că eu nu am vrut ca niciun sat dn Moldova să moară», a precizat Monica Babuc.



În continuare, ministrul Educație a trecut în revistă câteva realizări importante ale actualei Guvernări, cum ar fi redeschiderea mai multor școli din sate, majorarea salariilor pentru profesori, redeschiderea colegiilor, majofrarea indemnizațiilor pentru tinerii specialiști, etc.



«În mandatul Maiei Sandu, 107 școli au fost închise. Din anul, 2018 am început încet, dar sigur să realizăm un proces de reevaluare a posibilităților de redeschidere a unor școli și din satele mici, pentru a le oferi perspective de viitor. Sunte,m pentru fapte, nu pentru vorbe, mai ales nu pentru vorbe de clacă», a conchis Monica Babuc.