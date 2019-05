Situaţie alarmantă în Japonia: populaţia a scăzut pentru al 38-lea an consecutiv

Numărul nou-născuţilor din Japonia scade într-un ritm alarmant, marcând al 38-lea an consecutiv de declin.



Un raport al Biroului de Statistică nipon, citat de Japan Today, arată că numărul persoanelor cu vârste sub 15 ani a scăzut cu o treime. În 1989, când împăratul Akihito, a ajuns pe tron, în Japonia erau 23,2 milioane de copii. Acum, după abdicarea acestuia şi preluarea tronului imperial de către fiul său, Naruhito, în Japonia mai sunt doar 15,33 milioane de persoane în aceeaşi categorie de vârstă. Numai anul trecut s-au înregistrat 180.000 de persoane mai puţin în acest segment de vârstă, care reprezintă în prezent 12,1% din întreaga populaţie niponă.



Japonia se situează la cel mai mic nivel de nou-născuţi în rândul ţărilor cu o populaţie totală de peste 40 de milioane de locuitori, urmată de Coreea de Sud cu 12,9%, în timp ce Italia şi Germania au 13,4%, potrivit cifrelor Biroului de Statistică. Cota pentru Japonia a scăzut cu 6,7 puncte faţă de 18,8% în 1989.



În 2018, numărul naşterilor a scăzut la 921.000, fiind cel mai scăzut an de când Japonia a început această statistică, în 1899.



În ciuda relaxării legilor privind migraţia, previziunile în privinţa creşterii demografice sunt sumbre. Se estimează că întreaga populaţie a Japoniei, care în prezent însumează 126 de milioane, ar putea scădea sub 100 de milioane, până în 2050.



Având o populaţie extrem de îmbătrânită şi cu o speranţă de viaţă ridicată, o mare parte din fondurile guvernamentale merg către serviciile sociale şi întreţinerea celor vârstnici. Deseori, conservatorii din guvernul premierului Shinzo Abe i-au învinuit pe vârstnici, dar şi pe cei care nu au copii, pentru tendinţele demografice pe termen lung din Japonia.