Un meteorit descoperit în Antarctica conţine particule mai vechi decât sistemul nostru solar

Oamenii de ştiinţă au găsit în interiorul unui asteroid descoperit în Antarctica particule care pot fi mai vechi decât sistemul nostru solar. Acestea au ajuns în sistemul nostru solar ca urmare a unei explozii solare care precede apariţia sistemului nostru, conform Fox News.



Într-un articol publicat în Nature Astronomy, oamenii de ştiinţă discută despre particula de praf cosmic. Aceasta are dimensiuni milimetrice şi este compusă dintr-o combinaţie de grafit, o formă de cristalizare a carbonului, şi silicat, o sare a siliciului formată în prezenţa oxigenului. Prin analiza cu diferite tipuri de microscoape, cercetătorii au dedus că provine din explozia unei nove.



Exploziile novelor, precum cea care a propulsat particula înspre sistemul nostru solar, au loc aunci când o stea pitică albă se hrăneşte cu atmosfera unei stele obişnuite. În acel moment, pitica albă are îndeajuns material nuclear pentru a se reaprinde, expulzând în spaţiu diferite elemente şi materiale.



Mostra, clasificată de către cercetători LAP-149 prezintă nivele înalte de carbon-13 (C-13), care nu se regăsesc în nicun obiect studiat care îşi are originea în sistemul nostru solar. „Aceste particule de praf stelar sunt precum relicvele fosilizate ale stelelor antice”, a explicat Tom Zega, profesor asociat la Loboratorul Lunar şi Planetar al Universităţii din Arizona.



Novele aruncă în aer o mulţime de materiale, acestea reprezentând „seminţele” viitoarelor planete. În aceste condiţii, găsirea acestor mostre oferă oportunităţi noi de a înţelege modul în care se formează sistemele solare, al nostru inclusiv.



Deşi mostra pe care oamenii de ştiinţă o au la îndemână este prea mică pentru a putea fi analizată în vedere datării, oamenii de ştiinţă speculează, pe baza vechimii asteroidului în care a fost găsită şi pe baza compoziţiei, că aceasta ar putea avea peste 4,5 miliarde de ani. Această vârstă plasând explozia care a dat avânt particulei în aceeaşi perioadă în care sistemul nostru solar a luat naştere.



Thomas Zega şi echipa sa speră să identifice particule mai mari de praf stelar în viitorul aproiat. Existenţa acestei particule se dovedeşte a fi uimitoare. „Este remarcabil (faptul că a supravieţuit n.r.) atunci când iei în calcul toate evenimentele care afi putut să distrugă mostra”, a afirmat el.



Studiul echipei conduse de către Thomas Zega a fost pubicat iniţial în revista de specialitate Nature Astronomy.