Ministrul Finanțelor a comentat problema salarizării învățătorilor

Deși sindicaliștii s-au arătat îngrijorați, șeful de la Finanțe calmează spiritele și spune că toți profesorii își vor primi salariile. Declarația vine în contextul în care universitățile, centrele de excelență și instituțiile de învățămînt profesional-tehnic înregistrează un deficit bugetar de aproximativ 120 de milioane de lei în ceea ce privește fondul de salarizare, notează agora.md.



„Pentru 2019, noi am prevăzut o sumă de rezervă de 670 de milioane de lei, ca să putem redirecționa acești bani în caz de necesitate. O astfel de operațiune am avut deja, cînd au fost redirecționate 350 de milioane de lei autorităților publice locale, pentru acoperirea necesităților de a achita salariile majorate după reforma salarizării din sectorul bugetar”, a declarat ministrul Finanțelor, Ion Chicu.



Oficialul a adăugat că autoritățile nu vor trece cu vederea factorii care au condus la acest deficit bugetar. „Universitățile, încă din 2013, sînt la autofinanțare, ele sînt responsabile de bugetul lor. Chiar și așa, utilizează bunurile statului pentru activitatea lor, cum ar fi clădirile etc. De exemplu, din 5.000 de studenți care învață la o universitate, 2.000 sînt la buget și statul le finanțează studiile. În acest caz, noi vom mări finanțarea pentru universități. Ce ține de activitatea lor, de cheltuielile pentru studenții la contract, trebuie o altă abordare, de văzut cît de corect se cheltuie resursele”, a spus Ion Chicu.



Totodată, el a menționat că nu există niciun risc pentru neachitarea salariilor pe parcursul verii. Anterior, organizațiile sindicale au menționat că instituțiile universitare, cele de învățămînt profesional-tehnic și centrele de excelență pot asigura salarizarea angajaților doar pentru primele 6-8 luni ale anului 2019, cerînd intervenția Guvernului.