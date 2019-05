Juncker, despre „primul fake news din istorie”

Trebuie să transmitem un mesaj de unitate şi speranţă la Sibiu, spune preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, chiar înaintea reuniunii care va schiţa viitorul UE. Şeful Comisiei Europene a explicat şi de ce a ales Sibiul drept oraş de unde se va da ora exactă pentru Europa următorilor ani, notează digi24.ro.





Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene: Am ales Sibiu, Hermannstadt, doar pentru motive strict luxemburgheze. Am vrut să pun punct acestei propagande istorice a germanilor, care spunea că saxonii au fost cei care au populat Transilvania. Este fals, a fost primul fake news din istorie. Luxemburghezii au fost primii. Când am fost în Transilvania, m-am întâlnit cu preşedintele român, Klaus Iohannis, prietenul meu care era atunci primarul Hermannstadtului, am putut vorbi în luxemburgheză. A fost un loc în Europa unde am fost înţeles imediat în luxemburgheză, la Sibiu. Aşa că am ales Sibiul.