Ce să faci când te doare în gât. 10 remedii pentru acasă

În general, durerişe în gât apar în anotimpul rece, din cauza infecţiilor virale sau bacteriene. Lăsate netratate, ajung să se dezvolte în boli periculoase care te pot afecta grav. Aşa că încearcă aceste remedii să fii sigură că nu ajungi la antibiotic.



Ce să faci când te doare în gât



1. Desfundă căile nazale

Un nas înfundat poate afecta gâtul, mai ales la persoanele care dorm cu gura deschisă. Aerul, noaptea, usucă gâtul până apare durerea. Foloseşte soluţii decongestionante (apa de mare sau pseudoefedrina).



2. Odihneste-te

Dacă eşti răcită sau gripată şi te doare gâtul, trebuie să stai mai mult în pat. Trebuie să economiseşti energia pentru ca organismul să poată lupta cu boala.

"Marea majoritate a cazurilor de gat infllamat sunt cauzate de virusurile reci [...] Asigurati-va ca organismul este foarte bine odihnit pentru a putea lupta impotriva virusului", a explicat Dr. Linder.



3. Fa gargara cu:

- ceai de frunze de zmeură ( 2 linguriţe de frunze uscate la o can ă cu apă clocotită. Infuzează 10 minute, strecoară şi fă gargară. Nu înghiţii cu ce te-ai spălat).

- ceai de salvie (o linguriţă la o cană de apă clocotită. Infuzează 10 minute şi strecoară. Adaugă puţin oţet din cidru, o linguriţă de miere şi fă gargară de 4 ori pe zi).

- apă caldă sărata (amestecă jumătate de linguriţă de sare cu o cană de apă fierbinte. Amestecă bine şi fă gargară).



4. Cocktail cu hrean

Amestecă o linguriţă de rădăcină de hrean rasă, cu o linguriţă de miere, o linguriţă de cuişoare şi un pahar de apă calda. Amestecă şi bea încet.



5. Suc de lămâie

Amesteca o lingurita de miere cu o lingurita de zeama de lamaie si toarna o ceasca cu apa calda peste. Amestecă bine şi bea tot, în guri mici.



6. Lichide fierbinţi

Ceai fierbinte, cafea, supa etc.



7. Stai la aburi

Fierbe apă cu sare într-o oală, până dă în clocot. Opreşte focul, pune-ţi un prosop pe cap şi inhalează aburii. Când nu mai poţi, fă pauză apoi repetă.



8. Bomboane

Dacă ai gâtul uscat şi te ustură, ia bomboane dulci sau de gât. Vor stimula saliva şi ţi se va umezi gâtul, alinând durerea.



9. Bea lichide

Este indicat să bei cât mai multă apă dacă vrei un gât umed. Este extrem de important, mai ales dacă eşti bolnav.



10. Bezele (Marshmallows)

Seva din planta nalba a fost folosita sub forma de ceai, pentru tratarea tusei, racelii si gatului inflamat.



Dacă durerea persistă sau e însoţită de febră destul de mare şi constantă (2-3 zile la rând), mergi la medic. Este posibil să ai nevoie de antibiotice.