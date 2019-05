Ce spun astrele azi, 4 mai

Berbec

Astazi este o zi foarte potrivita pentru rasfat; s-ar putea sa va bucurati de o cina la restaurant sau o scurta excursie in afara orasului. Incercati sa nu fiti luati de val, deoarece va asteapta o perioada dificila la locul de munca. Daca reusiti sa va pastrati calmul in urmatoarele zile, s-ar putea sa puneti bazele unei promovari. Soarele este o sursa de vitamine de care ar trebui sa beneficiati mai des. Ati putea profita de soare si caldura pentru a petrece mai mult timp cu membrii ai familiei, mai ales daca, in ultima vreme, nu ati facut asta suficient de des. Beneficiati de putin mai mult noroc decat de obicei de care va puteti folosi in cazul negocierilor.



Taur

Tendinta de a dramatiza orice situatie va distrage atentia de la numeroasele oportunitati din ultima vreme. Ca urmare a acestui lucru, relatiile cu cei din jur vor avea de suferit, in special atunci cand insistati sa contestati fiecare decizie. S-ar putea sa aveti astazi oportunitatea de a schimba rutina cu care v-ati obisnuit la locul de munca, de a scapa de monotonie; ar trebui sa raspundeti pozitiv la aceasta provocare. Evitati discutiile neprofesionale cu ceilalti colegi. Este posibil sa aveti probleme cu caile respiratorii; o raceala mai veche v-ar putea afecta plamanii sau s-ar putea sa apara probleme cu sinusurile.



Gemeni

Va aflati intr-o perioada buna pentru negocierea contractelor, dar nu numai; daca v-ati aflat in dificultate in ceea ce priveste convingerea cuiva drag de un plan sau o idee, nu renuntati. Se vor ivi oportunitati pentru a exersa si talentul in diplomatie, dar nu la locul de munca, ci in viata de zi cu zi. Nu uitati ca este foarte important sa va cereti scuze atunci cand gresiti; trebuie sa fiti constienti ca nu sunteti voi cei care sa detineti adevaruri universal valabile. Va veti bucura de o perioada armonioasa in ceea ce priveste familia voastra. Vremea buna este prielnica socializarii in natura, asa ca bucurati-va de soare si aer curat daca aveti oportunitatea.



Rac

Ar trebui sa evitati cafeaua pe cat se poate de mult, deoarece va poate provoca insomnii si nervozitate. Daca simtiti un surplus de energie, folositi-va de vremea buna pentru a practica un sport sau a incepe un nou hobby; este o perioada in care va veti bucura de inspiratie la orice pas. Este posibil sa dezlegati o prietenie sau sa va aflati in conflict din cauza unei vechi probleme. In schimb, timpul petrecut alaturi de membrii mai in varsta ai familiei va va ajuta sa gasiti un echilibru; fie datorita unui sfat, fie datorita unei povesti pe care o veti privi ca pe o lectie. Astazi, acordati mai multa atentie prafului pe care il inhalati.



Leu

Astazi s-ar putea sa aveti probleme cu tehnologia; aveti mare grija de telefon sau laptop. In general, se anunta o perioada fericita, de la relatia de cuplu la starea de sanatate. Mai mult, daca ati suferit recent din cauza anumitor dificultati, in sfarsit veti putea considera ca ati scapat si de urmarile acesteia, cum ar fi tusea de la o veche raceala. In schimb, va exista tensiune la locul de munca. Este posibil ca un coleg sa va dezamageasca si ar fi mai bine sa lucrati doar cu persoane in care aveti cea mai mare incredere. S-ar putea sa simtiti ca familia nu mai este la fel de unita, desi nu exista un conflict palpabil.



Fecioara

Veti incerca sa purtati discutii dificile pe care le-ati evitat in ultima vreme, insa nu va faceti griji; cei din jur vor fi intelegatori si chiar mult mai afectuosi in urma conversatiei. Sunteti preocupati de probleme politice si va face placere sa dezbateti pe aceasta tema cu cei din jur. Totusi, incercati sa evitati astfel de teme la locul de munca, deoarece un conflict ar putea sa afecteze dinamica grupului. S-ar putea sa va intoarceti la un film sau o carte care in trecut nu v-au placut, insa acum le veti privi cu alti ochi. Astazi incercati sa nu stati prea departe de telefon, deoarece s-ar putea sa primiti un apel de la cineva important.



Balanta

Astazi s-ar putea sa primiti o veste buna, care sa aiba un impact puternic asupra psihicului vostru. Contrar stereotipului zodiei, este posibil sa cadeti prada unor emotii intense care sa va afecteze relatia. Cautati echilibrul specific intr-un nou hobby, in care ati putea sa includeti chiar persoanele cu care ati avut discutii in contradictoriu; asa le puteti demonstra ca sunteti dornici sa dati uitarii conflictul. Din fericire, nu sunteti persoane care se repeda asupra unei decizii, fara sa consulte fiecare optiune inainte; acest lucru va fi de folos la locul de munca. Comparativ cu cei din jur, abordati problemele dintr-un alt punct de vedere.



Scorpion

Se poate sa planuiti o calatorie importanta in afara orasului, insa scopul ar putea fi si pentru business, si pentru relaxare. Relatia cu partenerul se va lovi de cateva obstacole, cel mai probabil din cauze financiare. Incercati sa dezvoltati un plan de buget impreuna pentru a evita un conflict privind cheltuielile necesare. S-ar putea sa fiti nevoiti sa dati o veste proasta unui coleg de la locul de munca, insa veti avea ocazia sa oferiti si un sfat pozitiv, lucru ce va fi apreciat. Schimbarile de temperatura ar putea sa va afecteze incheieturile, asa ca aveti grija sa cumparati suplimentele necesare pentru a ameliora durerea.



Sagetator

Va aflati intr-o perioada a extremelor si exceselor. Viata amoroasa va prezinta noi provocari, peste care s-ar putea sa nu treceti cu succes; modul in care abordati problemele va fi foarte important. Se poate sa va asumati riscuri nedorite si la locul de munca, unde va veti oferi perspectiva asupra unui conflict vechi intre doi colegi, care in ultima vreme a luat amploare. Sanatatea nu va prezinta probleme in urmatoare perioada. Incercati sa petreceti mai mult timp cu parintii sau alte persoane varstnice din familie, deoarece prezenta va va fi apreciata mai tarziu. Astazi s-ar putea sa revedeti un prieten vechi.



Capricorn

Entuziasmul vostru, precum si increderea de sine, va vor ajuta sa va faceti remarcati nu numai la locul de munca, ci si printre prieteni. S-ar putea ca urmatoarea relatie sa se infiripe cu o persoana pe care deja o stiti; aveti incredere in instinctul vostru, nu mai cautati prea departe persoana potrivita. Este posibil ca ea sa fie mai aproape decat v-ati inchipui. Nu renuntati la planurile pentru care nu ati avut timp pana acum, deoarece va aflati intr-o perioada de productivitate sporita si veti gasi, in sfarsit, timpul liber necesar. Veti da dovada de ambitie atunci cand nu va multumiti cu ceea ce va este oferit; aveti talent in a negocia, asa ca indrazniti sa cereti mai mult.



Varsator

S-ar putea sa aveti probleme cu anxietatea ca urmare a unor conflicte nerezolvate, care tind sa se activeze pe parcursul acestei zile. Incercati sa apreciati atunci cand cineva se arata vulnerabil in fata voastra, deoarece reactia voastra va avea un impact puternic. Nu sunteti siguri de directia in care sa va duceti cariera in viitorul apropiat; un sfat bun nu este prea departe, mai ales daca apelati la ajutorul unui coleg de la locul de munca. S-ar putea ca familia sa incerce sa va implice in luarea unor decizii importante. Este posibil sa fi renuntat in trecut la un tratament, si ca urmare sa observati faptul ca problemele au revenit.



Pesti

Sunteti talentati la evitarea problemelor financiare in ultima vreme. Astazi ati putea sa va permiteti o mica indulgenta ca rasplata. Nu uitati sa va amuzati mai mult de ceea ce se intampla; daca gasiti umorul in problemele ce apar de zi cu zi, veti trece mult mai usor peste orice impas in care v-ati afla. S-ar putea ca partenerul sa va faca o surpriza placuta, mai ales daca v-ati exprimat dorinta de a experimenta ceva inedit. Daca va supara problemele sociale de care va loviti zilnic, ati putea cauta alte persoane care au aceeasi perspectiva, cu scopul de a dezbate aceste teme intr-un mediu pozitiv.