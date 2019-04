Cu bată-n baltă! Năstase: smerenie înseamnă să nu taci dacă vezi nedreptate! Ce înseamnă de fapt smerenie în Dicționar

Liderul PPDA, Andrei Năstase, se laudă că a fost la Muntele Athos, de unde spune că s-a întors plin de evlavie și smerenie. După cum era de așteptat, Năstase și-a etalat noile virtuți pe Facebook, spațiul virtual în care se simte ca peștele în apă.



„Am trecut pe la Muntele Athos și m-am umplut de energie și de smerenie. Nu știu cât de mult se vede acest lucru, dar asta înseamnă pentru mine smerenia – să nu tac atunci când este nedreptate. Voi reflecta zilele următoare la ceea ce am învățat în scurta perioadă cât m-am aflat pe Muntele Athos, alături de călugări importanți. Prin ei îl apropii pe Dumnezeu”, a spus Năstase LIVE pe Facebook.



Până aici, toate bune și frumoase, numai că Dicționarul Explicativ al Limbii Romîne are o altă opinie despre ceea ce însemnă smerenia. Potrivit DEX, smerenie înseamnă «atitudine umilă, supusă, respectuoasă; comportare modestă, plină de bună-cuviință». Trebuie să o recunoaștem că niciuna dintre aceste calități nu îl caracterizează pe impulsivul lider al PPDA, gata să se ia de piept cu oricine nu-i împărtășește opiniile.



Iar în dicționarele relaționale, SMERÉNIE înseamnă candoare, castitate, feciorie, inocență, modestie, neprihănire, nevinovăție, pudicitate, pudoare, virginitate. Și puditatea lui Andrei Năstase poate fi pusă sub un mare semn al întrebării, dacă ținem cont de ipostaza deloc neprihănită, în care a fost surprins în campania electorală, ținându-și gingaș de mână o colegă de partid. Asta în timp ce soția sa se afla la Frankfurt.