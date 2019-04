Ce spun astrele azi, 24 aprilie

Berbec

Pentru aceasta zi, cuvantul de ordine ar trebui sa fie schimbarea. Se stie ca nu prea agreati acest lucru, insa, la acest moment, o schimbare in viata voastra devine aproape imperativa. Fie ca este vorba despre modul de viata, despre locul de munca, despre anumite convigeri pe care le aveti, este neaparat nevoie sa faceti o schimbare. Din pacate, gustul amar al zilelor trecute, cand se prea poate sa va fi trezit injunghiati pe la spate, nu se estompeaza atat de usor. Chiar daca marimea consecintelor acestui tip de evenimente nu a fost foarte ampla, faptul in sine v-a cam demoralizat si v-a zguduit putin sistemul de valori. De unde credeati ca puteti aprecia destul de corect caracterul unei persone, deodata acest lucru este rasturnat la 180 de grade. Nu trebuie, insa, sa va judecati prea aspru. Oricine poate face greseli, la un moment dat.



Taur

Astazi s-ar putea sa apara ceva conflicte domestice. Poate ca ar fi bine sa va concentrati pe ducerea la bun sfarsit a sarcinilor pe care le aveti in casa, pentru a mentine armonia. Va veti face fericit partenerul de viata si veti fi si un exemplu demn de urmat pentru copii. Daca nu v-ati odihnit foarte bine pe parcursul noptii anterioare, ar fi bine sa va acordati timp sa va reveniti. Nu este cazul sa incepeti in forta inca de la primele ore ale diminetii, deoarece nu veti reusi sa faceti fata. Ba chiar s-ar putea sa va si simtiti rau, sa va imbolnaviti, daca va veti stresa prea mult. Actionati cu chibzuinta si, mai ales, invatati sa va apreciati singuri capacitatile. E drept ca sunteti obisnuiti sa faceti multe lucruri, care de care mai variate, insa, uneori, acest lucru se poate sa nu fie, fizic, posibil.



Gemeni

Dispozitia melancolica ce va va incerca inca de dimineata va face sa va reintoarce in trecut, la amintiri placute si la momente dupa care tanjiti mereu. Puteti, fara indoiala, sa va permiteti cateva momente de nostalgie, insa daca aceste momente dureaza prea mult, atunci este cazul sa va ingrijorati. Nu puteti trai in trecut, in vreme ce realitatile se succed in jurul vostru cu repeziciune. Chiar daca realitatile nu va plac la fel de mult ca aminitirile, sunt lucruri care trebuie facute. Si-apoi, trebuie sa va ganditi cum sa va fauriti alte aminitiri placute si nu sa plangeti dupa clipele demult apuse. Este o zi in care ati putea incerca sa organizati ceva activitati in care sa fie implicati copiii, mai ales daca aveti solicitari in acest sens de mai multa vreme. Poate o iesire la iarba verde sau la un film. Orice va face sa petreceti timp impreuna este binevenit. Acordati mai mare atentie si comunicarii cu partenerul.



Rac

S-ar putea sa va doriti mai multa libertate de miscare decat primiti, ceea ce isi creeaza o stare de frustrare si disconfort. Ganditi-va cum sa va pastrati calmul, chiar daca starea psihica nu este una expetionala. O rabufnire ne controlata, in fata unor persoane care nu trebuie sa va vada intr-o astfel de stare, nu poate fi decat una foarte nociva. Familia trebuie, de asemenea, sa va vada puternici, sa stie ca are pe cine se baza, mai ales in cazul barbatilor nascuti in aceasta zodie. Din fericire, aveti resursele necesare pentru a trece peste o zi mai putin reusita. Daca finantele voastre sunt in dezordine, poate ca ar trebui sa va rezervati ziua de astazi pentru a regla lucrurile in acest domeniu. Trebuie neaparat sa ajungeti la un consens viabil cu partenerul in privinta cheltuielilor, altfel lucrurile pot sa o ia razna rau de tot.



Leu

In plan profesional, se poate sa aveti nevoie de toata increderea in sine si de multe competente pe care le detineti pentru a duce la bun sfarsit proiectele pe care le-ati inceput. Aveti nevoie si de multa rabdare, ceea ce uneori, este un lucru greu pentru voi. Insa satisfactiile finale se anunta a fi consistente si asta va insufleteste foarte mult. Daca veti incepe ziua mult prea devreme si veti da totul inca de la primele ore ale diminetii, este foarte posibil ca, pana pe la orele amiezii, sa fi epuizat toata doza de entuziasm. Asa ca, luati lucrurile pas cu pas si dozati-va energiile in mod constructiv. Este posibil ca, mai ales spre seara, sa va confruntati cu o stare de oboseala emotionala care va produce disconfort. Incercati sa faceti ceva ce va place foarte mult, pentru a va relaxa si a va reveni.



Fecioara

Aveti o stare de sanatate buna, energie si vitalitatea, va simiti in stare sa cuceriti lumea. Aveti chef de munca, mai ales daca stiti ca dupa va veni si rasplata pentru efortul facut. Va implicati in multe noi proiecte, care va vor aduce castiguri financiare. Va vin idei interesante, care merita preluate si puse in aplicare. Poate va urma chiar o promovare in viitorul apropiat, daca o veti tine tot asa. Cateodata este bine sa incercati sa intrati si pe usa din dos, daca pe cea din fata este mai greu de patruns. Aceasta ar putea fi cugetarea care sa va guverneze ziua de astazi. Nu, in nici un caz nu trebuie sa folositi mijoace mai putin ortodoxe pentru a va atinge scopurile. Insa este bine sa va ganditi la modalitati de a taia cumava piezis valul, fata de a-l lua din plin. Daca aveti nevoie de cateva clipe de liniste si solitudine, explicati apropiatilor acest lucru, pentru ca o atitudine evaziva ar putea sa-i jigneasca.



Balanta

Multe chestiuni domestice care apar in ultimul timp ar putea sa va dea peste cap planul dinainte stabilit si sa va enerveze la culme, sa va creeze o stare psihica neplacuta. Totusi, cu siguranta, sunt chestiuni ce trebuie rezolvate, cat mai repede posibil, de aceea este bine sa doptati o atitudine obiectiva faca de ele, sa le prioritizati in mod corespunzator si sa le incadrati, cat mai eficient, intre actiunile deja planificate ale zilei de astazi. Atentie la sanatatea sistemului digestiv. Exista semne de crestere pericolului apariteiei unor astfel de afectiuni, mai ales in conditii de stres crescut sau de alimentatie nesanatoasa.



Scorpion

In plan financiar, nu va aventurati la cine stie ce decizii majore in aceasta zi, pentru ca sunteti departe de a fi concentrati la lucruri serioase si nu e bine sa luati astfel de hotarari la modul superficial. Bucurati-va de vacanta, odihniti-va si refaceti-va fortele, pentru ca apoi sa puteti decide cu mintea limpede si la modul cat se poate de serios. Nu este o zi in care sa exegerati, sa faceti excese necontrolate. Nici in viata personala, unde ar trebui sa aveti mai mare grija de propria persoana, mai ales daca obisnuiti sa aveti un stil de viata mai putin sanatos, dar nici in viata profesionala, unde excesul de zel poate duce la erori, aducandu-va in postura de a fi gresit perceputi de superiori. Ziua de astazi trebuie sa se desfasoare intr-o atmosfera de calm, de rabdare, ambianta care va poate aduce mult mai multe castiguri, din toate punctele de vedere.



Sagetator

Rutina de zi cu zi nu are cum sa va placa. Anumite lucruri le faceti, pur si simplu, mecanic, iar acest lucru va erodeaza psihic. Ar fi mai bine sa va abtineti astazi de la decizii profesionale majore. Nu este o zi propice, pareti destul de derutat si exista persoane care nu vor ezita sa profite de aceasta situatie. Poate ar trebui sa faceti ceva sa mai inviorati putin spiritul zilei de astazi. Orice actiune, oricat de neinsemnata, in afara tiparelor unei zile obisnuite, poate aduce o avalansa de schimbari benefice, care sa va ajute sa va revigorati din punct de vedere emotional, sa va echilibrati trairile interioare. Incercati sa implicati si pe membrii familiei alaturi de voi; faceti ceva dragut impreuna, care sa va aminteasca cu placere de aceasta zi.



Capricorn

Ziua incepe, pentru voi, cu o oarecare labilitate emotionala, care va confera o anume reticenta de a va parasi casa. Simtiti o mare nevoie de a fi in siguranta si nu puteti concepe un alt loc care sa va faca sa va simtiti mai bine decat propriul vostru camin. Daca situatia este foarte acuta, cautati spirjin emotional la unul dintre apropiati, cel cu care empatizati cel mai bine. Este important ca, in astfel de momente, sa gasiti acea persoana care sa va inteleaga sentimentele si sa va sfatuiasca. In aceasta zi, mai mult ca niciodata, trebuie sa faceti distinctie intre bine si rau. Sunt lucruri care trebuie facute intr-un anumit fel, pentru ca toata lumea sa fie multumita. Nu este nevoie sa manipulati pe nimeni pentru a va atinge scopurile, unele lucruri puteti sa le rezolvati dumneavoastra, pentru altele, puteti ruga pe cei din jur.



Varsator

Daca va gasiti in situatia ca abilitatile voastra practice sa nu mai faca fata, bazati-va, fara teama de a gresi, pe propria intuitie, care v-a si fost, de cele mai multe ori, aliat de nadejde. Ziua de astazi este foarte propice, pentru voi, din punctul de vedere al vietii sentimentale. Mai ales daca si partenerul este dispus si disponibil, puteti avea parte de momente intime extrem de reusite, care sa stranga legatura de cuplu. Cei care nu au inca partener, au toate sansele sa faca, astazi, cucerirea vietii lor. Sunteti in echilibru, atat din punct de vedere fizic, cat si psihic. Atmosfera in familie este linistita, la munca lucrurile par sa mearga bine si sunteti la un pas de concediu. Totul pare perfect si va rugati ca acest calm sa dureze cat mai mult.



Pesti

Astazi vi s-ar parea foarte natural sa luati o pauza din activitatea de zi cu zi si sa faceti ceva iesit din comun. Totusi, sunt chestiuni care trebuie neaparat rezolvate si pe care nu le veti putea amana. Ce trebuie sa faceti voi in acest caz? Trebuie sa va mobilizati exemplar si sa finalizati asa cum trebuie tot ceea ce este urgent pe ziua de azi, apoi veti avea timpul necesar unei perioade de relaxare si odihna, in care sa va dedicatui unor activitati care va fac, relmente, mare placere. Tineti insa cont ca, daca veti face lucrurile de mantuiala, numai pentru a termina odata treaba, rezultatele insuficient de valoroase va vor aduce mai multe probleme si nu va veti mai atinge scopul de a avea timp liber pentru voi insiva.