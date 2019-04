Cum să bei ceai verde pentru a slăbi

Poate ai trecut deja la ceai verde, în locul băuturilor carbogazoase, pentru a fi mai sănătoasă, dar dacă slăbirea este un obiectiv important pentru tine trebuie să știi că există o anumită metodă pentru a obține rezultatele dorite.



Chiar dacă nu este periculos pentru organism, ci furnizează o doză importantă de antioxidanți, contează foarte mult cum bei ceașca de ceai verde pentru a favoriza slăbirea. Nu poți savura această băutură la întâmplare pentru că ai putea chiar să-i neutralizezi efectele dacă nu ești atentă. Ceaiul verde te poate ajuta cu siguranță să-ți reconturezi silueta, dar numai dacă respecți regulile esențiale pentru eliminarea țesutului adipos.



Dacă îți place ceaiul să știi că este o băutură preferată de peste 158 de milioane de persoane, iar numărul lor este în creștere continuă. Numai anul trecut au fost consumate peste 80 de miliarde de cești de ceai. Deși deocamdată ceaiul negru este cel mai popular, reprezentând aproximativ 84% din consumul de ceai, ceaiul verde are tot mai mulți adepți tocmai pentru că are un rol important în procesul de slăbire.

Ceaiul verde poate „topi” kilogramele în plus. Studiile realizate au relevat că flavonoizii și catehinele din compoziția ceaiului verde stimulează metabolismul, crescând ritmul de ardere a caloriilor. O simplă ceașcă de ceai verde reduce oxidarea grăsimilor și ameliorează producția de insulină. Astfel, persoanele care consumă frecvent acest tip de ceai pot slăbi cu până la 2kg în plus într-un interval de 12 săptămâni față de cele care țin dietă fără să bea ceai. De asemenea, într-un interval de 24 de ore, cei care beau ceai verde vor arde cu 100 de calorii în plus. Nu este nevoie de cantități impresionante de ceai verde pentru a obține aceste rezultate, ci participanții la studii au reușit să slăbească bând aproximativ 3 cești de ceai pe zi.



Iată cum trebuie să consumi ceaiul verde pentru a slăbi mai ușor:



1. Temperatura apei

Contează foarte mult cum pregătești ceaiul verde, iar temperatura apei poate influența decisiv rezultatele finale. Nu pune pliculețele sau frunzele de ceai verde în apă clocotită pentru că vei reduce drastic conținutul de catehine.



Adu apa la punctul de fierbere, oprește focul și adaugă pliculețele sau frunzele de ceai după ce ai lăsat la răcit timp de 10 minute. Poți lăsa ceaiul să infuzeze puțin mai mult decât de obicei, în jur de 45 de minute, pentru a obține o aromă mai intensă.



2. Tipul de ceai verde utilizat

Unele varietăți de ceai verde sunt mai utile pentru slăbire sau pot avea diferite efecte asupra organismului. Nutriționiștii îți recomandă să alegi ceaiul verde Matcha pentru că are un conținut ridicat de nutrienți și antioxidanți. „În cazul ceaiului Matcha întreaga frunză este măcinată și consumată ca băutură, față de alte varietăți de ceai verde pentru care frunzele sunt opărite, iar ceaiul este consumat după aceea”, explică dr. Isabel Smith, nutriționist.



Dacă ai probleme cu somnul, trebuie să știi că și odihna este foarte importantă pentru a putea slăbi. În acest caz este recomandat să eviți ceaiul verde provenit din India deoarece are un conținut de cafeină mai ridicat decât al cafelei.



Orientează-te spre tipuri de ceai verde provenite din Japonia, de exemplu Kukicha sau Genmaicha, pentru a reuși să dormi mai bine, în timp ce-ți remodelezi silueta și ameliorezi aspectul pielii.



3. Intervalele la care bei ceai verde

Contează și când savurezi ceaiul verde. În general este recomandat să bei o ceașcă de ceai verde când te scoli, înainte de micul dejun. A doua ceașcă de ceai verde ar trebui savurată după-amiaza, în jurul orei 16, pentru a preveni tentația de a gusta chips-uri sau dulciuri, iar cea de-a treia este ideală cu 30 de minute înainte de cină pentru a favoriza reducerea apetitului și digestia optimă a alimentelor înainte de momentul în care mergi la culcare.



În niciun caz nu poți adăuga miere, zahăr sau îndulcitori artificiali la ceașca de ceai!